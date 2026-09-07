Zählt zu den größten ihrer Art: Riesenschlange in Reptilienauffangstation in München abgegeben

Eine besondere Meldung erreicht die Polizei in Niederbayern am Samstag: Eine zwei Meter lange Schlange wurde gesichtet. Beamte müssen sie einfangen.

In Niederbayern wird eine zwei Meter lange Schlange gefunden. Jetzt befindet sie sich in München in der Reptilienauffangstation.

Eine zwei Meter lange Schlange ist in Kirchroth (Landkreis Straubing-Bogen) gefunden worden. Bei der Schlange handelt es sich um eine Anakonda, wie die Polizei mitteilte.

Eine Frau fand das Tier am Samstag auf einer Wiese zwischen Kirchroth und Oberzeitldorn. Beamte der Autobahnpolizei und der Feuerwehr fingen die Schlange ein und brachten sie in die Reptilienauffangstation in München. Zunächst hatte der BR berichtet. Nun sucht die Polizei nach dem Besitzer der Schlange.