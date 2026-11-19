Der umstrittene Künstler hatte nach seiner umjubelten Tournee wieder Verschwörungstheorien verbreitet, jetzt geht er erneut auf Tour. Doch das will ein Münchner Bündnis nun verhindern.

Als Xavier Naidoo im vergangenen Januar zweimal die Olympiahalle füllte, war auch die AZ im Vorfeld skeptisch. Der Sänger hatte vor allem in der Corona-Zeit Erzählungen bei Telegram gepostet, die als verschwörungsideologisch und antisemitisch konnotiert eingeordnet wurden. Aber damals waren auch viele andere Menschen gedanklich falsch abgebogen. Von seinen umstrittenen Aussagen distanzierte sich Xavier Naidoo zudem im Jahr 2022.

Dennoch kritisierte die Stadtratsfraktion Die Linke/Die Partei den Olympiapark dafür, dem Künstler eine Bühne zu bieten. Aber die Fans rissen sich um die Tickets, die Halle war an zwei Abenden ausverkauft. "Musikalisch war der Abend ein Hit. Diese Stimme, dieser Soul, diese mühelose Präsenz, das hat in dieser Form kaum ein anderer deutscher Künstler so selbstverständlich im Blut", urteilte die AZ begeistert über einen berauschenden Abend, bei dem der Sänger seine Chart-Erfolge wie "Ich kenne nichts (das so schön ist wie du)", "Dieser Weg", „Alles kann besser werden" oder "Was wir alleine nicht schaffen" präsentierte. Insgesamt begeisterte Naidoo mehr als 200.000 Fans auf seiner restlos ausverkauften Tournee.

Xavier Naidoo, Sänger, spricht bei der Demonstration "Transparenz, Rechtsstaat und Schutz von Minderjährigen" in Berlin. © Fabian Sommer (dpa)

Also alles vergeben, alles vergessen? Nicht ganz, denn nach der Tour fiel Naidoo wieder zurück in alte Muster: Bei einer Kundgebung gegen Kindesmissbrauch vor dem Bundeskanzleramt behauptete er, alle Anwesenden hätten unwissentlich schon "Menschenfleisch gefressen". Anlass der Kundgebung war die Veröffentlichung der Epstein-Akten gewesen. Naidoo sagte, dass er dort sei, weil es nicht um "normales Sex-Trafficking und Frauen" gehe, sondern um "Menschenfresser". "Die fressen unsere Babys, verdammt nochmal", sagte Naidoo. Des Weiteren unterstellte er einem US-amerikanischen Unternehmen, "embryonales Gewürzmittel" auf Chips zu streuen.

Läuterung hört sich wohl anders an. Doch nun soll wieder der Künstler in den Vordergrund rücken. Xavier Naidoo kommt erneut nach München und spielt am 23. Februar 2027 in der Olympiahalle. Der Vorverkauf für seine Tour begann am 5. November.

Offener Brief an Veranstalter: Bündnis fordert Absage der Tour

Doch wie schon bei den Konzerten Anfang des Jahres blieb die Ankündigung des nächsten Konzerts von Xavier Naidoo in München nicht ohne kritische Nebenschauplätze.

Einen besonders drastischen Schritt ging dabei das Linke Bündnis gegen Antisemitismus München (LBGA). Die Organisation hat in einem dazu aufgefordert, die gesamte Tour von Xavier Naidoo und damit auch dessen geplantes Konzert am 23. Februar 2027 in der Olympiahalle abzusagen.

Diese Forderung begründet das LBGA damit, dass der Sänger in der Vergangenheit wiederholt mit antisemitischen, rechtsextremen und verschwörungsideologischen Äußerungen aufgefallen ist. Zur Untermauerung führte die Gruppe in ihrem offenen Brief, welcher nach LBGA-Aussage am 17. November per E-Mail an Live Nation versendet wurde, mehrere Aussagen an, die der Sänger getätigt hatte.

Antisemitische Äußerungen und Verschwörungstheorien

Naidoo soll unter anderem in antisemitischen Äußerungen behauptet haben, dass "Lügen, Hochverrat, Bestechung und Erpressung" in der "Art und Lebensweise der Juden" lägen, der "Zentralrat der Juden" ein "Zentralrat der Lügen" sei und der Zweite Weltkrieg ein Plan von "US-Juden Roosevelt" gewesen und vom "US-Juden Eisenhower" umgesetzt worden sei . Die "immerwährende Schuld" sei dabei "eine Lüge der Juden, um uns ein schlechtes Gewissen einzureden", zitiert das LBGA den Sänger.

Während der Coronapandemie zählte Naidoo laut LBGA "zu den wirkmächtigsten Multiplikatoren der Querdenken-Bewegung". Dabei verbreitete er aktiv die QAnon-Ideologie, also die Vorstellung, jüdisch-satanistische Eliten würden Kinder sexuell missbrauchen, töten, verspeisen und ihr Blut zu einem Verjüngungselixier namens Adrenochrom verarbeiten.

All das führte dazu, dass das LBGA nun von Live Nation fordert, daraus Konsequenzen zu ziehen und Verantwortung zu übernehmen. "Um eine Person wie Naidoo daran zu hindern, antisemitische Aussagen zu verbreiten und zu normalisieren, muss ihm die Macht genommen werden, das zu tun. Das gelingt nur, indem man ihn von den öffentlichen Bühnen verbannt. Wir fordern Sie dazu auf, die Tour abzusagen. Ein Auftritt von jemandem wie Naidoo in der ehemaligen ‚Hauptstadt der Bewegung‘ wäre nämlich eine Schande", heißt es in dem offenen Brief abschließend.

Wie Live Nation auf den offenen Brief reagiert, ist nicht bekannt. Eine Anfrage der AZ per E-Mail wurde von dem Konzertveranstalter nicht beantwortet.

Olympiapark München GmbH sind rechtlich die Hände gebunden

Als Xavier Naidoo im Januar seine beiden Konzerte in der Olympiahalle gab, gab es von Seiten des Olympiaparks im Vorfeld eine Distanzierung. "Die Olympiapark München GmbH (OMG) distanziert sich ausdrücklich von den Äußerungen des Künstlers. Die OMG bekennt sich zu Vielfalt und Toleranz und verurteilt Antisemitismus, Rassismus und Homophobie", hieß es damals aus der Feder der OMG-Pressestelle.

An dieser Haltung hat sich bis heute nichts geändert, aber weshalb bietet man dem umstrittenen Sänger dann erneut in der Olympiahalle eine Bühne? "Die Olympiapark München GmbH unterliegt als eine hundertprozentige Tochter der Landeshauptstadt München und damit als öffentliches Unternehmen einer besonderen Grundrechtsbindung. Dies bedeutet, dass den Grundrechten der Meinungsfreiheit und der künstlerischen Freiheit eine besondere Bedeutung zukommt und, etwas verkürzt ausgedrückt, wir auch grundsätzlich keinem Künstler, keiner Künstlerin, keiner Band den Zugang zu unseren Venues verweigern können - Stichwort Kontrahierungszwang", erklärt OMG-Pressesprecher Tobias Kohler auf AZ-Anfrage.

"Wir sehen uns als Unternehmen, das eine individuelle, soziale und kulturelle Vielfalt fördert. Dazu gehört auch Akzeptanz sowie gegenseitiger Respekt. Wir positionieren uns ganz klar gegen Rassismus, Antisemitismus und jede andere Form der Diskriminierung und Gewalt. All das ist in unserem Leitbild verankert", so Kohler weiter.

OMG beobachtet weitere Entwicklung

In den OMG-Verträgen ist eine klare Regelung enthalten, dass Veranstaltungen keine rechtsextremen, rassistischen, antisemitischen oder antidemokratischen Inhalte haben dürfen.

Die neuerlichen Äußerungen von Naidoo sind auch der OMG nicht verborgen geblieben, so Kohler. Dementsprechend wird dort die Entwicklung weiterhin beobachtet. Zudem befände man sich im Austausch mit Expert:innen und Gremien wie beispielsweise der Fachstelle für Demokratie.