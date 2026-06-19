Schockmoment vor einem Münchner Hotel: Ein italienischer Tourist entdeckt eine weiße Würgeschlange in seinem VW Tiguan und alarmiert die Polizei. Feuerwehr-Experten bergen eine bis zu 2,5 Meter groß werdende Vier-Ringe-Natter aus dem Radkasten.

Hier hatte sich das Tier offenbar Schutz gesucht - ohne zu ahnen, dass es dann von Apulien bis München reisen würde.

Ein 52-Jähriger aus Apulien hatte am Donnerstag (18. Juni) kurz vor 16 Uhr wohl den Schreck seines Lebens. Als er am Marriott-Hotel, Berliner Straße zu seinem Auto ging, ein VW Tiguan, schaute am rechten hinteren Kotflügel eine weiße Schlange hervor und züngelte neugierig durch die Gegend.

Der Italiener sprang zurück. Er war entsetzt und in einer kurzen Schockstarre. War das Tier giftig, würde es ihn vor Schreck angreifen? All das können schließlich nur Reptilienexperten einordnen. Der 52-Jährige überlegte kurz, zückte das Handy und wählte den Notruf. Er hoffte auf die Hilfe der Polizei.

Polizei und Feuerwehr mit vereinten Kräften. Sie versuchen die Schlange aus dem Radkasten zu befreien. © Polizei München

Tatsächlich, eine Würgeschlange hinter dem Kotflügel

Auch für die Beamten war das natürlich kein alltäglicher Notruf. Es klang beinahe unglaublich. Eine Streife machte sich ein Bild von der Lage an der Berliner Straße. Sie konnten es bestätigen. Tatsächlich, eine weiße Schlange hinter dem Kotflügel.

Die Schlange zog sich zurück hinter den Radkasten. Die Polizei rief die Feuerwehr zur Hilfe. Fachleute der Berufsfeuerwehr konnten die Schlangenart einordnen. Nein, nicht giftig. Eine Würgeschlange ist es, nämlich die Vier-Ringe-Natter. "Offenbar eine typisch süditalienische Schlangenart", sagte ein Polizeisprecher.

Da ist das Tier. Mit Schutzhandschuhen und Spezialgerät wird das tier geborgen. Es ist inzwischen in der Reptilienauffangstation. © Polizei München

Die Vier-Ringe-Natter kann bis zu 2,5 Meter lang werden

Die Fachleute bargen nun das Tier. Nicht besonders einfach, wenn man die Lage des Tieres auf dem Foto sieht. Nach einiger Zeit gelang es der Feuerwehr, das Tier einzufangen. Die Natter wurde zur Reptilienauffangstation gebracht. Sie bestätigten die Würgeschlangenart, etwa 1,5 Meter lang und noch nicht ausgewachsen.

Sie kann bis zu 2,5 Meter lang werden, sagte ein Polizeisprecher.