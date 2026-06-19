Würge-Natter unter dem Tiguan: Geschockter Tourist ruft in München Polizei
Ein 52-Jähriger aus Apulien hatte am Donnerstag (18. Juni) kurz vor 16 Uhr wohl den Schreck seines Lebens. Als er am Marriott-Hotel, Berliner Straße zu seinem Auto ging, ein VW Tiguan, schaute am rechten hinteren Kotflügel eine weiße Schlange hervor und züngelte neugierig durch die Gegend.
Der Italiener sprang zurück. Er war entsetzt und in einer kurzen Schockstarre. War das Tier giftig, würde es ihn vor Schreck angreifen? All das können schließlich nur Reptilienexperten einordnen. Der 52-Jährige überlegte kurz, zückte das Handy und wählte den Notruf. Er hoffte auf die Hilfe der Polizei.
Tatsächlich, eine Würgeschlange hinter dem Kotflügel
Auch für die Beamten war das natürlich kein alltäglicher Notruf. Es klang beinahe unglaublich. Eine Streife machte sich ein Bild von der Lage an der Berliner Straße. Sie konnten es bestätigen. Tatsächlich, eine weiße Schlange hinter dem Kotflügel.
Die Schlange zog sich zurück hinter den Radkasten. Die Polizei rief die Feuerwehr zur Hilfe. Fachleute der Berufsfeuerwehr konnten die Schlangenart einordnen. Nein, nicht giftig. Eine Würgeschlange ist es, nämlich die Vier-Ringe-Natter. "Offenbar eine typisch süditalienische Schlangenart", sagte ein Polizeisprecher.
Die Vier-Ringe-Natter kann bis zu 2,5 Meter lang werden
Die Fachleute bargen nun das Tier. Nicht besonders einfach, wenn man die Lage des Tieres auf dem Foto sieht. Nach einiger Zeit gelang es der Feuerwehr, das Tier einzufangen. Die Natter wurde zur Reptilienauffangstation gebracht. Sie bestätigten die Würgeschlangenart, etwa 1,5 Meter lang und noch nicht ausgewachsen.
Sie kann bis zu 2,5 Meter lang werden, sagte ein Polizeisprecher.
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