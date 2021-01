Woran Sie einen guten Schlüsseldienst in München erkennen

Sieben hilfreiche Tipps, wie Sie einen professionellen, günstigen und kundenfreundlichen Schlüsseldienst in München zuverlässig ausfindig machen können.

12. Januar 2021 - 15:23 Uhr

Woran Sie einen kundenfreundlichen Schlüsseldienst in München erkennen

Sie wohnen in München und möchten Ihre Wohnung betreten, müssen vor verschlossener Tür stehend allerdings bemerken, dass Sie Ihren Schlüssel nicht mehr bei sich haben? Sie wollten nur für einen kurzen Moment nach draußen gehen, um Ihren Müll zu entsorgen, als die Tür hinter Ihnen ins Schloss fiel - Ihren Haustürschlüssel haben Sie leider nicht in der Hosentasche? Oder ist Ihr Schlüssel mir nichts, dir nichts im Türschloss abgebrochen?

In solchen und ähnlichen Fällen ist ein erfahrener, günstiger und kundenfreundlicher Schlüsseldienst in München freilich die richtige Anlaufstelle für Sie. Doch wie erkennen Sie, dass es sich beim Unternehmen, das Sie kontaktieren, um ein seriöses handelt, das Ihre Tür zum fairen Preis schnell und kompetent wieder aufmachen wird?

Im Folgenden haben wir Ihnen einige Tipps aufgelistet, die Ihnen dabei helfen können, zuverlässig zu erkennen, ob Sie an den richtigen Schlüsseldienst in München geraten sind:

1. Gibt es eine Festpreis-Garantie oder werden lediglich ab-Preise auf der Webseite genannt?

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Beauftragung eines Münchner Schlüsseldienstes ist der Preis, der für die Türöffnung tatsächlich abgerechnet wird. Und hier ist allergrößte Vorsicht geboten! Zwar mögen zahlreiche Schlüsseldienste in München mit einer Preisliste auf Ihrer Webseite werben, doch handelt es sich bei den angegebenen Preisen meist nur um ab-Preise, die nach erfolgter Türöffnung oft wesentlich höher liegen als von Ihnen anfangs - in Anbetracht der Preisliste - gedacht.

Zu günstige, oder besser gesagt: unrealistische ab-Preise sind oft ein Zeichen dafür, dass am Ende wider Erwarten noch diverse Sonderzuschläge hinzuaddiert werden, wie beispielsweise hohe Anfahrtskosten, Abend- und Nachtzuschläge oder Wochenend- und Feiertagszuschläge. Teilweise werden hier dann auch völlig abstruse Gründe für kostenintensive Zuschläge genannt.

Wenden Sie sich also unbedingt an einen Schlüsseldienst in München, der Ihnen von Anfang an klar sagt, wie hoch der garantierte Festpreis für die zu verrichtende Schlossertätigkeit liegt, einschließlich aller Kosten für Anfahrt, Materialverbrauch und Zeitpunkt der zu erbringenden Arbeit! Ein professioneller Schlüsseldienst in München wird Sie vor Nennung dieses verbindlichen Festpreises bitten, genauestens zu schildern, was genau vorgefallen ist und was er konkret für Sie tun kann. Denn nur eine solche Schilderung befähigt ihn dazu, einen konkreten und festen Gesamtpreis vorab zu nennen.

2. Schließt der zu kontaktierende Schlüsseldienst auch für offizielle Ämter und Behörden Türen auf?

Professionelle Türöffnungen ohne Schäden werden nicht nur von Privatpersonen benötigt, sondern insbesondere auch von diversen Ämtern und Behörden. Beispielsweise sind Gerichtsvollzieher, Zollbeamte, Polizisten oder Steuerfahnder sehr oft auf die Hilfe von kompetenten Aufsperrdiensten angewiesen.

Ein renommierter Schlüsseldienst in München wird auf seiner Webpräsenz mit Hilfe von Siegeln, Bannern oder Textpassagen zeigen, dass er auch für die öffentliche Hand Aufträge fährt. Ein gutes Beispiel ist u.a. der . Auf dessen Startseite heißt es: „Ein Schlüsseldienst in München, der mit Polizei, Zoll, Justiz, Steuerfahndung und Co. kooperiert“.

Nur renommierte Schlüsseldienste, die ihr Handwerk verstehen und mit einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis aufwarten können, erhalten auch regelmäßig Aufträge von offiziellen Ämtern und Behörden.

3. Verfügt der Schlüsseldienst München über viel Tradition und Erfahrung?

Weiterhin ist es wichtig, sich an einen Schlüsseldienst in München zu wenden, der über viel Tradition und Erfahrung verfügt. Denn schadenfreie Türöffnungen erfordern handwerkliches Geschick, tiefgreifendes Know-how und die Verwendung qualitativ hochwertiger Schlosser-Werkzeuge. Achten Sie also darauf, seit wann der entsprechende Aufsperrdienst bereits existiert und ob es eventuell auch eine Familientradition gibt. Ein ist sicherlich vertrauenswürdiger als einer, der erst kürzlich gegründet wurde und deswegen nur über wenig Erfahrung verfügen kann.

4. Welche Adresse steht im Impressum?

Ein Münchner Aufsperrdienst sollte selbstverständlich ein Münchner Impressum haben. Prüfen Sie also unbedingt im Impressum, ob sich die offizielle Adresse des Schlüsseldienstes auch tatsächlich in der bayerischen Landeshauptstadt befindet. Zumindest sollte es eine offizielle Betriebsstätte in München geben, wenn der entsprechende Schlosser in München unternehmerisch tätig sein möchte.

Es mutet durchaus etwas befremdlich an, wenn Unternehmen aus Augsburg, Essen oder anderen Großstädten in ihrer Werbung als „Schlüsseldienst München“ auftreten (wollen). Als örtliche Schlüsseldienste können diese mit Sicherheit nicht bezeichnet werden!

5. Handelt es sich um einen echten Schlüsselnotdienst?

Wer eine möglichst schnelle Türöffnung benötigt, sollte sich an einen echten Schlüsselnotdienst wenden, nicht an einen, der lediglich zu bestimmten Öffnungszeiten erreichbar ist. Während nämlich Schlüsselnotdienste jederzeit erreichbar sind und nach Beauftragung umgehend losfahren, kann es bei Schlüsseldiensten, die nur zu bestimmten Geschäftszeiten aktiv sind, zu sehr langen und unangenehmen Wartezeiten kommen.

Das Kontaktieren eines Schlüsselnotdienstes ist vor allem dann sehr wichtig, wenn es um einen echten Notfall handelt. Denken Sie beispielsweise an den Fall, dass Ihre Kleinkinder noch in der Wohnung sind, während Sie vor versehentlich zugezogener Tür stehen. Oft sperren sich auch Menschen aus, während in der Küche noch eine Herdplatte oder der Backofen an ist.

6. Welche Bewertungen gibt es zum entsprechenden Schlüsseldienst München?

Sehr hilfreich kann es zudem sein, die Bewertungen des jeweiligen Schlüsseldienstes genauer unter die Lupe zu nehmen. Ein besonderes Augenmerk sollten Sie hierbei auf die negativen Kundenmeinungen legen und darauf, wie das entsprechende Unternehmen auf dieselben reagiert hat. Freilich kann es auch bei sehr guten Aufsperrdiensten mal die eine oder andere schlechte Bewertung geben. Wichtig ist hier dann vor allem der Umgang des Unternehmens mit dieser Kritik.

Sollte der entsprechende Aufsperrdienst allerdings mehrere Negativbewertungen haben, aus denen klar hervorgeht, dass das Unternehmen mit überaus unseriösen Mitteln arbeitet, ist es oft nicht ratsam, dieses für eine professionelle Türöffnung zu beauftragen.

7. Wie authentisch ist der Unternehmensauftritt im Internet?

Unser siebter und letzter Tipp bezieht sich auf die Authentizität des Unternehmensauftritts im Internet. Kann die Webseite des Schlüsseldienstes als authentisch gelten oder werden mit dem Auftritt womöglich falsche Tatsachen vorgespiegelt? In diesem Kontext ist auf echte Unternehmens- und Teambilder zu achten, die – bei professionellen Münchner Schlüsseldiensten – oft gleich auf der Startseite oder auf einer authentischen Über-uns-Seite zu finden sind.

Webseiten von Schlüsseldiensten, auf denen weder authentischen Bilder vom Schlosser-Team noch eine Über-uns-Seite gefunden werden können, haben nicht die beste Außenwirkung. Umso wichtiger erscheint es, sich lieber an einen solchen Schlüsseldienst in München zu wenden, der sich schon auf seiner Webseite auf ebenso ehrliche wie authentische Weise vorstellt.

Wir sind uns sicher: Wenn Sie die obigen sieben Tipps berücksichtigen, werden Sie sehr gute Chancen haben, einen ebenso professionellen wie kundenfreundlichen Schlüsseldienst in München zu finden, der Ihnen mit einer schadenfreien Türöffnung kompetent und zum fairen Preis weiterhelfen kann!