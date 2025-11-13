Wollte rollenden Bus aufhalten: Busfahrer (57) bei Unfall schwer verletzt

In München wird ein Busfahrer von seinem eigenen Omnibus gegen eine Laterne gedrückt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Einsatz für die Polizei: In München wurde ein 57-Jähriger von seinem eigenen Fahrzeug eingeklemmt. (Symbolbild)

Im Münchner Stadtteil Allach ist ein 57-Jähriger von seinem eigenen Bus eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann, der für einen Vertragspartner der MVG tätig ist, seinen Omnibus gestartet und anschließend verlassen. Kurz darauf setzte sich das Fahrzeug auf dem Firmengelände aus ungeklärter Ursache in Bewegung.

Busfahrer will rollenden Bus aufhalten

Die Vordertür habe sich dabei automatisch geschlossen, teilten die Beamten mit. Versuche des 57-Jährigen, die Tür von außen zu öffnen, seien erfolglos geblieben. Der Mann habe sich daraufhin vor den rollenden Bus gestellt und versucht, diesen aufzuhalten. Der Omnibus prallte schließlich gegen eine Straßenlaterne und klemmte den Fahrer ein, der sich dabei mehrere Knochenbrüche und eine Platzwunde am Kopf zuzog.

Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Ursache für das unkontrollierte Wegrollen sei noch offen, hieß es seitens der Münchner Polizei.