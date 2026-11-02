Neben Vorarbeiten an der Hackerbrücke sind noch weitere wichtige Verkehrsadern betroffen. Der Überblick, wo in den kommenden Wochen in München gebaut wird.

Zuletzt wurde im Juli gebaut, jetzt werden die Vorarbeiten für die Sanierung der Hackerbrücke fortgesetzt.

Jan Krattiger Zuletzt wurde im Juli gebaut, jetzt werden die Vorarbeiten für die Sanierung der Hackerbrücke fortgesetzt.

Die Hackerbrücke ist wegen Vorarbeiten der Generalsanierung für Fußgänger diese Woche nur eingeschränkt passierbar. Ab dem 9. bis Ende November ist die Brücke dann für den Autoverkehr gesperrt. Umleitungen über die Paul-Heyse-Unterführung und die Donnersbergerbrücke werden ausgeschildert. Einsatzfahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer kommen ohne Einschränkungen über die Brücke.

Zwischen Maria-Luiko-Straße und Lazarettstraße wird auf der Dachauer Straße der Fahrbahnbelag erneuert – und das bis Samstag, 7. November. Der Verkehr wird auf eine Spur reduziert, Zufahrten sind teils gesperrt.

"Wolkentunnel" in Pasing lange gesperrt

Wegen Bauarbeiten am Bahnhof Pasing ist die Unterführung (der „Wolkentunnel“) bis Mittwoch, 23. Dezember und von Montag, 4. Januar 2027 bis Samstag, 6. Februar gesperrt. Auf die Bahnsteige kommt man noch von Norden. Umwege sind ausgeschildert.

Für die Sanierung der Fahrbahn der Autobahnbrücke über die A95 beim Anschluss Fürstenried wird die Brücke vollständig gesperrt. Das ist der Fall in den zwei Nächten von Montag, 2. November bis Mittwoch, 4. November (jeweils von 18 Uhr abends bis 6 Uhr in der Früh). Auch die Auf- und Abfahrten sind betroffen, zusätzlich ist die Ausfahrt Kreuzhof wegen anderer Bauarbeiten gesperrt.

Zwischen Bernaysstraße und Kleinschmidtstraße wird die Rockefellerstraße für eine Fahrbahnsanierung komplett gesperrt. Die Arbeiten sollen bis Samstag, 7. November dauern.

Neuer Fahrbahnbelag an der Fürstenrieder Straße

Und auch für die kommenden Wochen hat die Stadt schn Baustellen angekündigt: In der Fürstenrieder Straße erneuern die Stadtwerke die Fahrbahndecke. In den Nächten zwischen Mittwoch, 11. November und Freitag, 13. November (jeweils von 20 Uhr bis 6 Uhr in der Früh) ist sie in Fahrtrichtung Norden zwischen Aindorferstraße und Agnes-Bernauer-Straße gesperrt. Autos werden umgeleitet. Fußgänger und Radfahrer sind nicht betroffen.

Der Fahrbahnbelag in der Prinzregentenstraße wird zwischen Widenmayerstraße und Von-der-Tann-Straße erneuert, von Mittwoch, 11. November bis Freitag, 13. November jeweils nachts zwischen 20 Uhr und 6 Uhr in der Früh. Der Verkehr wird umgeleitet.