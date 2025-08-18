Der Stadtspaziergänger ist froh, dass endlich wieder Sommer ist, auch wenn erst die unterschiedlichsten Wolken-Bilder am Himmel der Stadt bestens zu Gesicht stehen, wie eine kleine Auswahl von Sigi Müller beweist.

Mehr München, mehr Bayern geht nicht am Viktualienmarkt: weiß-blauer Himmel und weiß-blauer Maibaum.

Dass ich ein Freund von Dauerregen bin, kann man mir sicher nicht nachsagen, aber es gelangen mir dabei zumindest Bilder, die man bei strahlend heißen Sommertagen eher nicht schafft. Ich mache ja auch oft Architekturaufnahmen und da finde ich einen Himmel ohne Wolken einfach fad. Da lebt nichts.

Wolken aus der Konserve

In den 60er Jahren hat man bei Bedarf Ansichtskarten mit Wolken aus der Konserve versehen. Es gab verschiedene Wolkenvorlagen, die einkopiert wurden. So konnte es sein, dass die gleichen Wolken über dem Münchner Himmel und über Berlin schwebten. Ja, so war das damals.

Ich war natürlich auch in den letzten Wochen viel unterwegs und so bekam ich oft, manchmal nur für Minuten, ein kleines Schauspiel am Himmel geboten. Selten lange genug, um noch von zu Hause aus zu starten – aber möglich, wenn man eh schon da war. Deswegen sind die Motive auch über halb München verteilt.

Weiß-blau total am Viktualienmarkt

Weiß-blau total am Viktualienmarkt? Nun ja, im Sommer 2025 nicht ganz. © Sigi Müller

Abends mit dem Hund kurz unterwegs, und schon wurde die blaue Stunde mit Wolken und einer Spiegelung zu einer stimmungsvollen Aufnahme. Oder auf der neuen Fußgängerbrücke am Ostbahnhof die Sonne auf den Gleisen – über den Gebäuden der Orleansstraße aber schwarze Wolken. Und oft Minuten später schon wieder ein Regenschauer.

Ostbahnhof: Sonne über den Gleisen – hinten braut sich’s zusammen. © Sigi Müller

Ein ADAC-Hubschrauber vor wolkigem Himmel ist natürlich spannender, als hätte man ihn einfach auf einen blauen Untergrund geklebt. Wolkenspiele auch über dem Viktualienmarkt. Vor lauter weiß-blauem Himmel ist der Maibaum kaum zu sehen.

Für Frühaufsteher: Besondere Wolkenspiele am Morgen

Frühes Wolkenspiel auf der Fröttmaninger Heide. © Sigi Müller

Auch beim Sonnenaufgang über dem Müllberg in Fröttmaning machen Wolken das Foto erst komplett. Denn einfach einen runden, leuchtenden Ball auf orangem Untergrund bietet dem Auge nicht wirklich viel Spannung.

Mystisch: Sonnenaufgang vom Fröttmaninger Müllberg aus gesehen. © Sigi Müller

Dann kam ja doch endlich der angekündigte Wetterwechsel und alle atmeten auf, denn ein bisserl Hochsommer im August darf dann doch schon mal sein.

Ich war am nächsten Tag natürlich mit Kameras in der Stadt unterwegs und siehe da, der Himmel blau, ein bisschen diesig. Nur im Hofgarten kündeten an manchen Stellen die Pfützen noch von dem Regen vom Vortag – und es wurde wieder Sommer in der Stadt. Endlich.

Als die Regenzeit zu Ende geht, wird es wieder Sommer. Nur etwas Regen vom Vortag liegt noch im Hofgarten rum. © Sigi Müller

In diesem Sinne eine schöne Woche

Ihr Sigi Müller