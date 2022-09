Wohnungspreise in München sinken! Das sind die Gründe

Zahlen von Immoscout bestätigen: Wohnungen in München sinken aktuell im Preis.

Wohnungen in München sind zuletzt günstiger geworden, dabei freilich aber noch immer nichts für den kleinen Geldbeutel. (Archivbild)

München - "Und das in München!" stand vergangene Woche in großen Lettern auf der Seite 1 der AZ. Ja, so ganz mag man es nicht glauben, dass Wohnungen derzeit günstiger angeboten werden als im Vorjahr. Doch Makler und Hausbesitzerverband haben den Eindruck bestätigt. Und nun legt Deutschlands größtes Immobilienportal nach.

Immobilienscout24 hat alle Angebotspreise der Monate Januar und Juli verglichen. Ergebnis für München: Die Preise für Eigentumswohnungen sind in diesem Zeitraum um sieben Prozent (!) gesunken, für Einfamilienhäuser immerhin um 3,1 Prozent.

Aigner Immobilien spricht von "kleiner Zeitenwende"

Als Grund für den veränderten Markt wird wie berichtet vor allem der starke Anstieg der Zinsen für Käufer angegeben. Auch Aigner Immobilien, ein wichtiger Akteur am Münchner Immobilienmarkt, hat dieser Tage in einer Halbjahresbilanz von einer "kleinen Zeitenwende" geschrieben, meldet "weniger Verkäufe, weniger Geldumsatz".

Aigner meldet für seine Wohnungen allerdings immer noch, dass sie teurer werden, bei Neubauwohnungen habe man zuletzt sogar einen Anstieg von 15, bei Doppelhaushälften von 17 Prozent verzeichnet.