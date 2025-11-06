Wohnungsbrand in Zamdorf: 84-Jähriger kommt ums Leben

Ein 84-Jähriger ist am Mittwoch bei einem Wohnungsbrand in Zamdorf ums Leben gekommen.

In Zamdorf kommt ein 84-Jähriger bei einem Wohnungsbrand ums Leben. (Symbolbild)

Ein Senior ist am Mittwoch nach einem Brand in seiner Wohnung in München gestorben. Wie die Feuerwehr berichtet, gingen gegen 9:43 Uhr mehrere Anrufe in der Integrierten Leitstelle ein, die einen Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Stefan-Georg-Ring meldeten.

So wurde von Rauch berichtet, welcher aus einem Fenster im zweiten Stock kam. Zudem wurde die Feuerwehr darüber informiert, dass sich in der betroffenen Wohnung noch eine ältere Person befinden müsse.

Feuerwehr findet 84-Jährigen in Brandwohnung – er stirbt kurz darauf im Krankenhaus

Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Brandwohnung und leiteten sofortige Löschmaßnahmen in der Küche ein. In der sehr heißen und verrauchten Wohnung konnte die vermisste ältere Person, ein 84-jähriger Mann, entdeckt und aus der Wohnung gerettet werden.

Das medizinische Personal führte sofort intensivmedizinische Maßnahmen durch und transportierte den Schwerverletzten in den Schockraum einer Münchner Klinik, wo er später seinen schweren Verletzungen erlag, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Brandursache noch unbekannt

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Anwohner des Mehrfamilienhauses, die zu keiner Zeit vom Brand gefährdet waren, in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch ungeklärt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.