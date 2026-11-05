Wohnungsbrand in Sendling: Rollstuhlfahrerin erliegt ihren schweren Verletzungen

Feuerwehreinsatz in Sendling: Bei einem Wohnungsbrand wird die Bewohnerin schwer verletzt. Sie stirbt wenig später im Krankenhaus.

Update, 5.11., 11.56 Uhr: Bei dem Brand einer Wohnung in der Thalkirchner Straße am Mittwoch ist die Bewohnerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die über 70-Jährige mit schweren Brandverletzungen aufgefunden. Sowohl ihre getragene Oberbekleidung als auch der Rollstuhl, in dem sie saß, wiesen massive Brandschäden auf. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb.

Die Ursache des Brandes ist aktuell noch unklar. Bei den Löscharbeiten wurde auch das Inventar eines Supermarktes, der sich im Erdgeschoss des Gebäudes befindet, in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Bewohnerin erliegt ihren schweren Brandverletzungen

Ursprungsmeldung vom 4.11.: Am Mittwochmorgen hat es die Münchner Feuerwehr mit einem Einsatz in Sendling zu tun. In der Thalkirchner Straße 190, nahe der Kreuzung zur Brudermühlstraße, kam es gegen 10 Uhr zu einem Brand einer Wohnung im dritten Stock.

Frau bei Wohnungsbrand verletzt

In der Wohnung lebte eine Frau, die bei dem Brand verletzt wurde, wie die Feuerwehr auf AZ-Anfrage bestätigte. Sie wurde von den Einsatzkräften bewusstlos im brennenden Bad gefunden und ins Freie gerettet. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde sie mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik gebracht.

Ein Brandfahnder vor dem Gebäude, in dem eine Wohnung im dritten Stock abgebrannt ist. © Hüseyin Ince

Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Das Badezimmer stand in Vollbrand, aufgrund der Rauch- und Wärmeausbreitung ist die Wohnung nicht mehr bewohnbar. Es sei nun eine Kernsanierung nötig, so der Hausverwalter zur AZ.

Als Brandursache gilt aktuell eine Kerze, die an der falschen Stelle im Bad angezündet wurde, als wahrscheinlichste Erklärung.