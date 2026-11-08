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Wohnungsbrand in München: Vier Menschen verletzt

Vier Menschen sind bei einem Brand in München verletzt worden, eine davon schwer.
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Die Feuerwehr war bei einem Brand in München im Einsatz. (Symbolbild)
Die Feuerwehr war bei einem Brand in München im Einsatz. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Bei einem Brand in einer Wohnung an der Wilhelmstraße sind am Sonntag gegen 10.15 Uhr vier Menschen verletzt worden. Eine der Personen kam schwer verletzt in eine Klinik, teilte die Polizei mit.

Die Einsatzkräfte versorgten die drei anderen Verletzten vor Ort. Das Haus wurde zunächst evakuiert, mittlerweile dürften die Bewohner aber wieder zurück in ihre Wohnungen kehren. Der Einsatz war um 11.40 Uhr bereits wieder beendet. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.  

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