In München hoffen viele, dass frei werdende Immobilien der Babyboomer die Wohnungsnot entschärfen. Wie schätzt Immobilienexperte Stephan Kippes die Lage angesichts des Generationenwechsels ein? Die AZ hat nachgefragt.

München wird laut Prognosen auch weiter wachsen – frei werdende Wohnungen werden die Knappheit aber nicht lindern.

Der Geschäftsführer des IVD-Instituts, des Immobilienverbands Deutschland Süd, Stephan Kippes, ist gerade privat in München. Die AZ trifft ihn im vietnamesischen Lokal Saigon Quan, um über die Folgen des "Silver Tsunamis" zu sprechen, mit dem Fachleute meinen, dass sehr viele Häuser und Wohnungen der Babyboomer in den nächsten Jahren frei werden.

AZ: Herr Kippes, die Münchner Wohnungsnot ist groß, sie wird immer größer. Was hat Sie dazu bewegt, in dem Zusammenhang Ihren Fachaufsatz zum Thema Silver Tsunami zu veröffentlichen?

STEPHAN KIPPES: Weil der Begriff Blödsinn ist. Allein das Wort Tsunami trifft nicht zu. Das ist ja etwas Bedrohliches. Die Immobilien der Babyboomer werden nicht schlagartig auf den Markt kommen. Es gibt kaum etwas, das man so genau voraussagen kann, wie die demografische Überalterung der Bevölkerung.

"In München wird das nichts verändern"

Hätten Sie denn eine begriffliche Alternative dafür, dass uns ein gravierender Generationenwechsel bevorsteht?

Ja. Aber das verfängt nicht so wie Silver Tsunami. Die Immobilien der Babyboomer, die nach und nach auf den Markt kommen könnten! Der Konjunktiv ist wichtig. Diese sind jetzt alle 60 bis 75 Jahre alt.

Stephan Kippes leitet ein Immobilien-Marktforschungsinstitut, das regelmäßig Zahlen über den bayerischen sowie den Münchner Immobilienmarkt erhebt und veröffentlicht. © Daniel von Loeper

Manche Experten glauben, der Generationenwechsel könnte unsere Wohnungsprobleme in kurzer Zeit lösen.

Ein fahrlässiger Gedanke. Es wird vor allem in München ganz sicher nichts verändern.

Warum?

Im Jahr 2046 wird die Bevölkerung in München um 14 Prozent gewachsen sein. Das sind rund 226.000 Menschen, die dazukommen. Wenn da ein paar Babyboomer verkaufen oder versterben, wird das den Immobilienmarkt nicht großartig verändern. Eine sanfte Linderung vielleicht. Aber der Nachfrage-Überhang wird bleiben.

"Strukturschwache Gebiete werden noch größere Probleme bekommen"

Welchen Rückschluss ziehen Sie aus der Debatte?

Wir dürfen die Wohnungsproduktion nicht verringern. Wir sollten uns das regional anschauen. Strukturschwache Gebiete werden noch größere Probleme bekommen. Solche Regionen werden dann noch stärker ausgedünnt. Teile des Bayerischen Walds, des Schwarzwalds, einige Teile Frankens ...

Regionen, die jetzt schon gegen eine schrumpfende Bevölkerung ankämpfen?

Gegenden mit Überalterung und wenig junger Bevölkerung. Und dort, wo jetzt bereits Wohnungsleerstand herrscht. Das ist eine fatale Kombination für die Zukunft. Der Freistaat müsste solche Regionen massiv fördern. Man könnte große Behörden und auch Hochschulen dorthin verlagern. Oder Strukturförderung betreiben. So etwas hilft ungemein. Es gibt auch ein Programm, die letzte Gaststätte eines Ortes zu fördern und zu erhalten.

Wenn ein Mega-Konzern wie Apple mitten in München sein möchte ...

Die werden Sie leider nicht in die Oberpfalz kriegen. Mit viel Glück bauen die dort ein Datencenter.

Aber könnte der sogenannte Silver Tsunami nicht dazu führen, dass Münchner sich vielleicht für die Immobilien interessieren, die dort deutlich günstiger als in München sein müssten?

Aber dann würde das jetzt schon passieren. Die Wohnungen und Häuser sind dort schon viel günstiger. Das wird auch in Zukunft die Münchner Probleme nicht wegschaufeln. Und dass viele Firmen am liebsten Homeoffice abschaffen würden, hilft da auch nicht. Nur mit Homeoffice ist es attraktiv, nicht am Arbeitsplatz im teuren München zu wohnen.

"Augsburg? Das zähle ich inzwischen zur Metropolregion München"

Aber was ist mit Augsburg? Dort leben viele Ex-Münchner.

Das zählt ja bereits zum Ballungsraum München.

Also wie machen wir weiter?

Die Digitalisierung der Münchner Baubehörden würde Bauwilligen enorm helfen. Wenn jemand umbauen oder neu bauen möchte, kann es bis zu drei Monate dauern, bis man Einsicht in die Bau-Akten bekommt. Sie existieren privat oft nicht mehr, wenn Gebäude 40 Jahre oder älter sind.