Die Wohnungsnot ist eines der drängendsten politischen Probleme in München. Gleichzeitig stehen Büroflächen leer. Das soll sich nun ändern.

Aus leerstehenden Büros in München sollen Wohnungen werden. Der Planungsausschuss des Stadtrates beschloss die Einrichtung einer Umbauagentur, die sich darum kümmern soll. Wie das Planungsreferat mitteilte, wurde der Beschluss einstimmig gefasst. Er muss allerdings noch vom Stadtratsplenum bestätigt werden. Die Agentur soll mit zwölf Stellen ausgestattet werden.

Mit der Einrichtung der Umbauagentur setzt Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) ein zentrales Wahlkampfversprechen um. Aus seiner Sicht gibt es bei Gewerbeflächen viel Potenzial für dringend benötigten Wohnraum in der bayerischen Landeshauptstadt.

Schon im Februar hatte der Stadtrat mit den Ten Towers ein Pilotprojekt auf den Weg gebracht. In dem früheren Bürogebäude im Münchner Osten sollen Wohnungen für Auszubildende und Studenten entstehen.

Rund 1,8 Millionen Quadratmeter Büroflächen stehen leer

"In München stehen rund 1,8 Millionen Quadratmeter Büroflächen leer. In Zeiten von explodierenden Mieten und Wohnungsknappheit darf sich München diesen Leerstand nicht länger leisten", sagte Krause. Die Mieten in der Landeshauptstadt gehören zu den bundesweit höchsten. Die Wohnungsnot in der wachsenden Stadt sei eines der drängendsten politischen Probleme.

"Die Umwandlungsagentur wird die angespannte Situation auf dem Mietmarkt nicht allein lösen, aber sie ist ein wichtiger Baustein, dem weitere folgen werden", hieß es von Krause.