Wohnraum im alten Justizzentrum: Initiative wünscht sich lieber Mischnutzung

Bayerns Bauminister will "so viele Wohnungen wie möglich" – und das wohl ohne Abriss des alten Strafjustizzentrums in der Nymphenburger Straße. Die Initiative, die gegen einen Abriss ist, reagierte am Dienstag dennoch verhalten auf die Pläne der Staatsregierung.

Protest der Initiative gegen den Abriss des alten Strafjustizzentrums in der Nymphenburger Straße: "Das Abbrechen abbrechen" © J. Bahret