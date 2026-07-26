Wohl mehrere Brüche und Schürfwunden: Mann fährt drei Kinder um – und flüchtet

Drei Kinder werden bei einem Unfall in München verletzt. Der mutmaßliche Verursacher hält nicht an, sondern fährt davon. Wenig später wird der 42-Jährige von der Polizei gefasst.

Eine 42-jährige Münchnerin war am Samstagabend mit dem Fahrrad auf der Lindenschmitstraße unterwegs. Hinter ihr radelten drei Kinder im Alter von zehn und elf Jahren. Zur gleichen Zeit war ein 42-jähriger Münchner mit seinem VW Polo auf derselben Straße unterwegs – und erfasste die jungen Radler, wie die Polizei mitteilt. Alle drei wurden von ihren Fahrrädern geschleudert und verletzt.

Mann fährt Kinder an – und flüchtet

Statt sofort anzuhalten und sich um die verletzten Kinder zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Doch damit nicht genug: Während seiner Flucht kollidierte der 42-Jährige laut Polizei auch noch mit einem Kleintransporter. Dessen 58-jähriger Fahrer blieb unverletzt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Mann wenig später festnehmen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Kinder erleiden Prellungen und Schürfungen

Bei dem zehnjährigen Kind besteht der Verdacht auf eine Sprunggelenkfraktur, bei einem der beiden elfjährigen Kinder der Verdacht auf eine Knöchelfraktur. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das dritte Kind musste nicht stationär versorgt werden. Alle drei erlitten zudem Prellungen und Schürfwunden.

Der Unfallfahrer verweigerte eine Blutentnahme. Zu einer anschließend von der Staatsanwaltschaft angeordneten Blutprobe liegen bislang keine Ergebnisse vor. Ob Alkohol oder Drogen bei dem Unfall eine Rolle spielten, ist daher derzeit noch unklar. Nach AZ-Informationen fanden Ermittler bei einer Wohnungsdurchsuchung des 42-Jährigen aber mehrere Cannabispflanzen.