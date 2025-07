Wochenlang fehlte ein Teil der Schwabinger Weltkriegsbombe – bis jetzt

Nach dem Fund des Vorderstücks der Fliegerbombe wurde nun nahe dem Schwabinger Krankenhaus auch das hintere Stück entdeckt. Kampfmittelexperte bestätigt: keine Gefahr mehr.

Es war ein großes Aufatmen, als vor vier Wochen, am späten Abend des 2. Juli, aus Schwabing die Meldung kam: Bombe entschärft! Der Fund der noch immer explosiven 125-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg an der Kraepelin-/Ecke Bummstraße war am Morgen gemeldet worden (AZ berichtete).

Am Tag danach schrieb die AZ exklusiv: Die scharfe Bombe war in Wahrheit schon über eine Woche früher aufgetaucht, und zwar rund 250 Meter weiter südlich, bei Sparten-Bauarbeiten am Gehweg nahe dem Schwabinger Krankenhaus. Von dort hatte ein Bauarbeiter das gefährliche Trumm mit seinem Bagger wegtransportiert und weiter nördlich am Gehsteig abgelegt. Und: Gefunden wurde nur das vordere Teilstück der Bombe, die in zwei Teile zerbrochen war: ein kegelförmig zulaufendes Trumm aus Gusseisen, 60 Zentimeter lang, mit 30 Zentimeter Durchmesser und 25 Kilo Restsprengstoff.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Angespannte Stunden am 2. Juli 2024 in der Kurve Kraepelin-/Bummstraße. Am späten Abend konnten die Kampfmittelexperten der Firma Tauber die 125-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärfen. © Irene Kleber

Die Suche nach der zweiten Hälfte

Womit die Frage im Raum stand? Wo ist das hintere Stück der Weltkriegsbombe? Denn dort waren häufig zweite scharfe Zünder verbaut.

Jetzt gibt es Klarheit – und keine Gefahr mehr: Am Dienstag hat das für Münchens Sicherheit zuständige Kreisverwaltungsreferat (KVR) eine Spezialfirma für Kampfmittelsuche an den ursprünglichen Bombenfundort geschickt – ziemlich genau vor dem Baustelleneingang an der James-Loeb-Straße. Hinter der Schranke werden gerade die ehemaligen Bettenhäuser des Schwabinger Krankenhauses zu Personalwohnungen umgebaut.

Sie haben die Schwabinger Bombe erfolgreich entschärft: Sebastian Braun (M.), der Chef des Sprengkommandos München der Firma Tauber, und seine Kollegen Usam Bach (l.) und Paul Ronicke (r.). © Irene Kleber

Spitter und Sprengstoff

Die Such-Spezialisten wurden im Kiesboden fündig und alarmierten die Kampfmittelexperten der Firma Tauber. Der Chef ihres Sprengkommandos München, Sebastian Braun, hatte mit seinen Mitarbeitern schon erfolgreich das Vorderstück der Fliegerbombe entschärft.

"Die Bombe ist vermutlich beim Aufschlag zerbrochen", erklärt er auf AZ-Nachfrage. "Wir haben vom hinteren Bombenteil zwei halbrunde Metallschalen mit markanten Rissflächen gefunden. An einem Splitter, etwa 30 Zentimeter lang und 20 breit, war noch die Öse zu sehen, an der die Bombe im Flugzeug aufgehängt war."

So können Splitter einer Weltkriegsbombe aussehen, wenn sie Jahrzehnte im Boden gelegen sind. © Hüseyin Ince

Was ebenfalls zwischen den Kieseln lag: Drei Kilo Restsprengstoff – in Form von mehreren 50 bis 100 Gramm schweren kleinen Brocken. "Die sehen wie kleine gelblich-weiße Felsbrocken oder Kieselsteine aus", sagt Braun, "aber ein geschultes Auge erkennt den Unterschied."

Ein verwitterter und verrosteter Zeitzünder wie dieser kann immer noch gefährlich sein, wenn das Innere intakt ist. Dann kann er eine Sprengung auslösen. © Hüseyin Ince

Kein zweiter Zünder

Den Bombenboden gibt es nicht mehr – "auch keinen zweiten Zünder", sagt Braun. Es bestehe also keine Gefahr mehr. Die letzten Funde der Schwabinger Fliegerbombe werden nun in einem Spezialofen verbrannt.