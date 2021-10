Wo steht der Opel Corsa von Auto Häusler?

Der Opel Corsa von Auto Häusler, den wir Ende Oktober verlosen, steht heute und morgen in Schwabing: Finden Sie ihn – und gewinnen Sie einen Preis!

München - In ein paar Wochen verlosen wir in der Abendzeitung einen Opel Corsa von im Wert von 21.000 Euro. Doch schon jetzt können AZ-Leser einen Preis gewinnen. Der ist zugegebenermaßen etwas kleiner, dafür wird es viel mehr Gewinnerinnen und Gewinner geben. Sie müssen nur etwas Glück haben und den weißen Opel Corsa entdecken, an dessen Tür "Münchens Auto-Liebling" steht. Kolleginnen und Kollegen der AZ sind mit unserem Hauptgewinn heute und morgen in Schwabing unterwegs und halten an verschiedenen Orten.

Zeigt der Walking Man die Richtung an? Der Opel Corsa hält heute und morgen an verschiedenen Orten in Schwabing - möglicherweise ja auch an der Leopoldstraße. © imago

Das kann in der Nähe des Siegestors sein oder an der Münchner Freiheit, beim Walking Man an der Leopoldstraße oder am Hohenzollernplatz.

Sollten Sie also in Schwabing unterwegs sein, dann halten Sie Ausschau nach dem Wagen. Wenn Sie ihn entdecken, kommen Sie einfach auf unsere Kolleginnen und Kollegen zu und rufen Sie "Hallo, Auto-Liebling!". Dann erhalten Sie ein kleines, aber attraktives Geschenk – solange der Vorrat reicht.

Vielleicht steht der Wagen ja auch in der Nähe der Münchner Freiheit und der unsterbliche Helmut Fischer blickt genau in seine Richtung. © imago

Der Opel Corsa kreuzt zwei Tage lang durch Schwabing

Und zugleich können Sie diesen äußerst beliebten Wagen genauer unter die Lupe nehmen. Der Opel Corsa war gemäß offizieller Zulassungsstatistik des deutschen Kraftfahrtbundesamtes im vergangenen Jahr und in den ersten sechs Monaten dieses Jahres der meistverkaufte Kleinwagen in Deutschland.

Irgendwo hinter dem Siegestor wird der Opel Corsa heute und morgen mit Sicherheit mal zu sehen sein. © imago

Unser Team hat ihn in den vergangenen Wochen schon im Olympia-Einkaufszentrum und an der Theresie präsentiert, dem urbanen Stadtquartier an der Schwanthalerhöhe. Nun sind die Kolleginnen und Kollegen zwei Tage lang in Schwabing unterwegs. Wenn Sie sie entdecken, können Sie gleich ihren Coupon in unsere Boxen einwerfen, um an unserer großen Verlosung Ende Oktober teilzunehmen.

Sie können die Coupons aber auch bei Auto Häusler abgeben und sich den Wagen dort näher ansehen. Das ist im Hauptsitz in der Landsberger Straße 83-87 möglich, außerdem in Berg am Laim (Kreillerstraße 56), Harlaching (Grünwalder Straße 31) und Neuaubing (Bodenseestraße 257), dazu in acht Filialen im Münchner Umland. Oder Sie schicken die Coupons an die Abendzeitung München, Garmischer Str. 35, 81373 München, Stichwort: "Münchens Auto-Liebling". Eine Mehrfachteilnahme ist möglich. Teilnahmeschluss ist der 23. Oktober 2021 um 18 Uhr.

Online teilnehmen

Natürlich können Sie auch online Teilnehmen. Einfach einloggen oder kostenlos registrieren und auf "Teilnehmen" klicken. Schon sind Sie im Lostopf. Wir drücken die Daumen!