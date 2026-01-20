"Wo morgens über 650 Kinder in die Schule strömen": Vater bekommt Behörden-Ärger für sein Engagement

Ein Münchner Familienvater dokumentiert Falschparker vor einer Schule und bekommt Ärger mit einer bayerischen Landesbehörde – sind das Einschüchterungsversuche? Jetzt erhält der Mann Unterstützung im Rechtsverfahren, durch die Deutsche Umwelthilfe.

Momentaufnahme aus Bogenhausen: Das bislang in München nur geduldete Gehwegparken soll auf Antrag der SPD-Stadtratsraktion offiziell erlaubt werden, die Restbreite auf dem Gehweg für Fußgänger muss aber mindestens 1,60 Meter betragen.

Gerade erst hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) im Eilverfahren Klage gegen die Abschaffung von Tempo 30 an der Landshuter Allee in München erhoben, jetzt macht sie ihre Ankündigung wahr und geht auch gegen das Gehwegparken in der Landeshauptstadt vor.

Münchner Vater dokumentiert Falschparken vor Schule – und wird von Behörde eingebremst

Die DHU unterstützt einen Münchner Bürger in einem Rechtsverfahren um Falschparker gegen das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (LDA): Der betroffene Vater habe drei Kinder und bringe diese täglich mit dem Rad oder zu Fuß in Kindergarten und Schule, heißt es in der entsprechenden Mitteilung.

Landesamt für Datenschutzaufsicht verweist auf Auflagen

Den Angaben zufolge dokumentierte er vor der Schule wiederholt auf Gehwegen parkende Elternautos, die Kinder und Fußgängerinnen und Fußgänger behindern. Die Fotos habe er ausschließlich an die zuständige Polizeidienststelle weitergeleitet. Mit dem Ziel, dass Behörden endlich gegen das tagtägliche Gehwegparken vorgehen.

DUH: LDA verlangt unter anderem detaillierte Angaben zu eingesetzten EDV-Geräten

Das LDA habe auf datenschutzrechtliche Auflagen verwiesen, nach denen der Bürger den Falschparkern beispielsweise eine Internetseite zur Verfügung stellen müsse, auf der über die Datenverarbeitung informiert werde.

Zudem verlangte die Behörde laut DUH detaillierte Angaben zu eingesetzten EDV-Geräten und Sicherheitsmaßnahmen wie automatischen Betriebssystem-Updates und Verschlüsselung der Datenübertragung.

DUH: "Rückendeckung erhalten Falschparker ausgerechnet vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht"

"Dass Bürgerinnen und Bürger wegen ihres Engagements gegen zugeparkte Gehwege derart eingeschüchtert werden, ist ein Skandal. Wer Gehwege zuparkt, gefährdet Kinder und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Rückendeckung erhalten Falschparker ausgerechnet vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht", kritisiert DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch das Vorgehen.

Er sagt: "Mit den absurden Forderungen wird versucht, privates Engagement zu kriminalisieren und faktisch unmöglich zu machen. Ginge es nach der Bayerischen Datenschutzbehörde, dürfte man künftig nicht einmal mehr einen Straftäter auf frischer Tat fotografieren, ohne ihn zuvor über sein Widerspruchsrecht zu informieren."

DUH fordert konsequentes Vorgehen der Stadt gegen widerrechtliches Gehweg- und Fahrradwegparken

Auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) bekommt sein Fett weg. Er schlage im Wahlkampf "einen irrsinnigen Kurs" ein, findet Resch: "Erst schafft er ohne Stadtratsbeschluss und ohne Änderung des Luftreinhalteplans Tempo 30 auf der Landshuter Allee ab, nun will er rechtswidriges Falschparken auf viel zu schmalen Gehwegen legalisieren. Wir fordern ein konsequentes Vorgehen der Münchner Stadtverwaltung gegen widerrechtliches Gehweg- und Fahrradwegparken und werden dies notfalls vor Gericht durchsetzen."

Münchner Vater: "Gehwegparken hat bei uns im Stadtteil gefährliche Ausmaße angenommen"

Die DUH fordert vom LDA, umgehend von den unverhältnismäßigen Forderungen abzurücken, die ein Melden von Falschparkern faktisch unmöglich mache. Der Verein hat demnach eine anwaltliche Stellungnahme erstellen lassen und werde den Betroffenen wenn nötig auch vor Gericht unterstützen.

"Gehwegparken hat bei uns im Stadtteil gefährliche Ausmaße angenommen. Die Polizei ist bemüht, dagegen vorzugehen, hat jedoch nicht die nötigen Kapazitäten. Zusätzlich scheint dem Gehwegparken in der Verhältnismäßigkeitsabwägung viel zu oft der Vorrang gegenüber Fußgängern und auf dem Gehweg radfahrenden Kindern zugesprochen zu werden", zitiert die DUH Andreas Roßband, Münchner Bürger und Vater: "Und das, obwohl im Stadtteil kein Parkdruck herrscht. Spätestens einige hundert Meter weiter fände jeder Pkw-Fahrer einen legalen Parkplatz."

Bereits 2022 erzielte die DUH einen juristischen Erfolg gegen das LDA. In einem rechtskräftigen Urteil stellte das Verwaltungsgericht Ansbach (AN 14 K 22.00468) klar, dass das Fotografieren von Falschparkern auf Gehwegen und deren Meldung bei der Polizei im berechtigten Interesse der betroffenen Personen ist und nicht gegen den Datenschutz verstößt.

Dieses Urteil erkennt das LDA formal zwar an, versucht jedoch gleichzeitig durch überzogene datenschutzrechtliche Anforderungen, die Meldung von Falschparkern faktisch unmöglich zu machen.

Andreas Roßband: "Vor der Grundschule meiner Kinder werden leider regelmäßig Autos auf die Gehwege aufgefahren und dort abgestellt, wo morgens über 650 Kinder in die Schule strömen. Regelmäßig spreche ich die Fahrer auf ihr ordnungswidriges Verhalten, schlechtes Vorbild und noch dazu Behinderung, gar Gefährdung der Kinder an. Was ich mir dafür an Belehrungsversuchen, Beschimpfungen, Beleidigungen und in Einzelfällen sogar Drohungen anhören muss, ist unvorstellbar."