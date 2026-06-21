Diebe haben das Maskottchen von Hanf.com, ein 1,20 mal 1,20 Meter großes Hanfblatt auf dem Corso Leopold gestohlen. Nun hat der Besitzer eine ganz besondere Belohnung ausgelobt.

Wer am Wochenende das Straßenfestival "Corso Leopold" besucht hat, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch "Hanfi" begegnet sein. "Hanfi" ist ein 1,20 mal 1,20 Meter großes Maskottchen aus grünem Velourstoff, welches Wenzel Cerveny (65), Gründer von Hanf.com und Cannabis-Legalisierungsaktivist, als Blickfang bei seinem Stand in der Leopoldstraße aufgestellt hatte.

Doch nun ist "Hanfi" weg – verschwunden. Laut Cerveny wurde das rund 1200 Euro Maskottchen in Form eines lächelnden Hanfblattes am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr von seinem Stand gestohlen.

Besitzer geht nicht von spontaner Tat aus

Aufgrund der Größe geht Cerveny davon aus, dass es sich nicht um eine spontane Tat handelte. Zeugenaussagen zufolge soll eine Frau dabei beobachtet worden sein, die in das Kostüm geschlüpft und damit davongelaufen sei.

"Die Diebe müssen entweder in Schwabing wohnen oder 'Hanfi' mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Für ein normales Auto ist die Figur zu groß", mutmaßt Wenzel Cerveny.

Hanf-Maskottchen gestohlen: Besitzer lobt besondere Belohnung aus

Um "Hanfi" zurückzubekommen hat der Hanf.com-Gründer nicht nur Anzeige bei der Polizei erstattet, sondern auch eine Belohnung ausgesetzt für Hinweise, die zur Rückkehr von "Hanfi" führen: ein Kilogramm Hanftee.

Wenzel Cerveny bittet diejenigen, die etwas über den Verbleib von "Hanfi" wissen oder Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Verschwinden des Maskottchens in Verbindung stehen könnten, sich bei der Polizei oder ab Montag im Hanfladen (Tal 40) oder direkt bei ihm unter 0178 9067294 zu melden.