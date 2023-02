Wo es nur so grünt und blüht: Die schönsten Gärten in und um München

Und zwar ausgezeichnet schön: Diese sechs Gartenträume, die bayerische Architekten gestaltet haben, sind Teil der "Gärten des Jahres".

Die mächtigen Bäume sorgen für interessante Licht- und Schattenverhältnisse in dem Senkgarten in Unterhaching.

München - Cicero wird der Ausspruch zugeschrieben: "Wenn du einen Garten und eine Bibliothek hast, wird es dir an nichts fehlen." Gut, wer mitten in der Stadt in einer Wohnung lebt, muss sich meist mit einem Balkon und einem Bücherregal begnügen. Dort reicht aber auch nur ein bisserl Platz für die 50 schönsten Privatgärten Deutschlands, die der Callwey Verlag zum achten Mal in seinem Wettbewerb "Gärten des Jahres" gesucht hat.

Die "Gärten des Jahres" in und um München

Wer in dem mit über 400 Fotos reich illustrierten Band (Karl Ploberger/Konstanze Neubauer: "Gärten des Jahres", 59,95 €) schmökert, kann sich ja in die Gartenparadiese träumen – und muss niemals Unkraut jäten...

Die ausgewählten Gärten in und um München stellt die AZ auf dieser Seite vor.

"Gärten des Jahres": Mit über 400 Fotos lädt das Buch zum schmökern und träumen ein. © GdJ

Gemeinsam grenzenlos

In München haben sich zwei Nachbarn zusammengetan, um ihre Gärten zu einem zu verbinden. Maryvonne Liana Schöner von Schöner Gärten aus Icking hat ihn mit Rasenterrassen, offenen und intimen Räumen gestaltet.

Im Begleitbuch zum Wettbewerb heißt es zum Projekt "Gemeinsam grenzenlos": "Das Grundstück, neu bebaut auf einer vormals verwahrlosten Fläche, liegt in der Stadt und weist einen schwierigen Grundriss auf: Lang und schmal ist es der Länge nach noch einmal in zwei Hälften geteilt und bebaut worden. Daher hat der eine Nachbar einen kleinen Garten (135 Quadratmeter), der andere zwar mehr Fläche, dafür aber ein spitz zulaufendes Grundstück."

Cortenstahlbänder ziehen sich schwungvoll durch den gesamten Gartenraum. © Media Agentur DieExen/GdJ

Teil der Landschaft

Manche Gärten leben von ihrer Aussicht, wie dieser in Tegernsee mit Blick auf den Wallberg und anschließendem Bergwald. Mit Feingefühl ist der 850 Quadratmeter große Garten so von "Fuchs baut Gärten" gestaltet worden, dass er sich, ohne sich in den Vordergrund zu drängen, in die Landschaft einfügt, wird im Begleitbuch lobend erwähnt.

Im unteren Teil lädt ein Freisitz zum Verweilen ein. © K. Stöver/GdJ

Optische Täuschung

Komplett freie Hand, 1.000 Quadratmeter Garten in Oberhaching – Alexandra Lehne von der Tutzinger Soulgarden GmbH durfte sich hier austoben. "Das Besondere an diesem Garten ist das Verschmelzen des Teiches mit dem Pool", sagt sie.

Der Teich ist so geschickt mit dem Pool kombiniert, dass der Eindruck entsteht, es gäbe nur eine Wasserfläche. © A. Lehne/GdJ

In Würde altern dürfen

Eine elegante Villa mit altrosa Fassade wie diese hier in Emmering braucht natürlich einen passenden Garten, der mit ihr in Würde altert, wie es im Buch zu den "Gärten des Jahres" heißt. Alexander Koch hat die großen Bäume auf den 2.610 Quadratmetern freilich gelassen, um den Gartenfrieden nicht zu stören, aber mit Solitärstauden und Farnen ergänzt.

In Würde altern dürfen. © A. Koch/GdJ

Im Felsenbad

Drei Jahre hat Alexander Koch (Koch + Koch Gartenarchitekten Pähl) an diesem riesigen Garten (2.890 Quadratmeter!) im Westen Münchens gearbeitet. Sein Fazit: "Die Kunst liegt in der Erkenntnis, dass die Zeit nie genug ist für einen runden Garten!"

Gestalterisch und baulich herausfordernd: die 20 Meter lange Schwimmstrecke. © Alexander Koch/GdJ

"Blumen statt Rasen"

Auf 630 Quadratmetern hat die "Fuchs baut Gärten GmbH" aus Lenggries dieses Blumenparadies in Unterhaching für ein Paar gestaltet.

In "Gärten des Jahres" heißt es zu diesem "Spaziergang durch den Senkgarten", die Vorgabe der Gartenbesitzer lautete: "Auf keinen Fall Rasen, dafür aber viele Blüten und Farben, am besten das ganze Jahr über." Abwechslungsreich, bunt, lebendig habe Jan Vandebotermet den Garten daraufhin gestaltet. Hier spielen "Pflanzen eindeutig die Hauptrolle".