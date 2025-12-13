AZ-Plus
Wo einst der große Rewe war: Neueröffnung am Hauptbahnhof München

Einst bot der Rewe hier seine Waren an, nun wird es am Bahnhofsplatz in München wesentlich internationaler.
André Wagner |
Neueröffnung vor Münchens Hauptbahnhof. Der Rewe ist jetzt weg.
Neueröffnung vor Münchens Hauptbahnhof. Der Rewe ist jetzt weg. © IMAGO/S.Gottschalk

Am Münchner Hauptbahnhof wird es jetzt kulinarisch interessanter. Am Donnerstag feierte am Bahnhofplatz 1 – dort, wo einst ein Rewe City zu Hause war – eine neue Filiale der Go-Asia-Supermarktkette große Eröffnung.

Zur Feier des Tages gab es für die ersten 50 Kunden eine Goodie Bag, auch ein Glücksrad und Gratis-Verkostung standen auf dem Programm. Vor dem Eingang verliehen Trommler und Löwentänzer der Feierlichkeit asiatischen Flair.

Bis vor Kurzem befand sich hier am Hauptbahnhof eine große unterirdische Rewe-City-Filiale. Jetzt gibt es eine Neueröffnung zu feiern.
Bis vor Kurzem befand sich hier am Hauptbahnhof eine große unterirdische Rewe-City-Filiale. Jetzt gibt es eine Neueröffnung zu feiern. © Imago

Bereits dritte go asia-Filiale in München

Künftig werden am Bahnhofplatz zahlreiche Produkte aus ganz Asien angeboten. Noch bis zum Samstag, 13. Dezember, gibt es in der neu eröffneten Go-Asia-Filiale Aktionen für die Kunden.

Für die Supermarktkette ist es die dritte Filiale in München, zwei weitere stehen am Stachus und in der Leopoldstraße.

9 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Bongo vor 33 Minuten / Bewertung:

    Antwort an ClimateEmergency:
    Haben Sie eigentlich schon mal was gearbeitet? Angesichts Ihrer Kommentare hier kann ich mir nicht vorstellen, dass man Sie irgendwo zum Arbeiten gebrauchen kann.
    Zu Ihrer Information: Ich habe von 16 bis 71 gearbeitet und muß mir deshalb von Ihnen die Rente nicht vorhalten lassen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • HanneloreH vor 55 Minuten / Bewertung:

    Kann unser Bahnhofsplatz noch „internationaler“ werden? Wer soll denn noch kommen, der nicht schon vertreten ist?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Bongo am 12.12.2025 16:06 Uhr / Bewertung:

    Antwort an Der Münchner:
    Dass uns die Asiaten auch auf diesem Gebiet überholen, liegt vielleicht auch an deren besseren Einstellung zur Arbeit, während diese bei vielen Einheimischen doch sehr zu wünschen übrig läßt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
