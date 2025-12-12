Wo einst der große Rewe war: Neueröffnung am Hauptbahnhof München
Am Münchner Hauptbahnhof wird es jetzt kulinarisch interessanter. Am Donnerstag feierte am Bahnhofplatz 1 – dort, wo einst ein Rewe City zu Hause war – eine neue Filiale der Go-Asia-Supermarktkette große Eröffnung.
Zur Feier des Tages gab es für die ersten 50 Kunden eine Goodie Bag, auch ein Glücksrad und Gratis-Verkostung standen auf dem Programm. Vor dem Eingang verliehen Trommler und Löwentänzer der Feierlichkeit asiatischen Flair.
Bereits dritte go asia-Filiale in München
Künftig werden am Bahnhofplatz zahlreiche Produkte aus ganz Asien angeboten. Noch bis zum Samstag, 13. Dezember, gibt es in der neu eröffneten Go-Asia-Filiale Aktionen für die Kunden.
Für die Supermarktkette ist es die dritte Filiale in München, zwei weitere stehen am Stachus und in der Leopoldstraße.
