Wo einst der große Rewe war: Neueröffnung am Hauptbahnhof München

Einst bot der Rewe hier seine Waren an, nun wird es am Bahnhofsplatz in München wesentlich internationaler.

Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.

Neueröffnung vor Münchens Hauptbahnhof. Der Rewe ist jetzt weg.

Am Münchner Hauptbahnhof wird es jetzt kulinarisch interessanter. Am Donnerstag feierte am Bahnhofplatz 1 – dort, wo einst ein Rewe City zu Hause war – eine neue Filiale der Go-Asia-Supermarktkette große Eröffnung.

Zur Feier des Tages gab es für die ersten 50 Kunden eine Goodie Bag, auch ein Glücksrad und Gratis-Verkostung standen auf dem Programm. Vor dem Eingang verliehen Trommler und Löwentänzer der Feierlichkeit asiatischen Flair.

Bis vor Kurzem befand sich hier am Hauptbahnhof eine große unterirdische Rewe-City-Filiale. Jetzt gibt es eine Neueröffnung zu feiern. © Imago

Bereits dritte go asia-Filiale in München

Künftig werden am Bahnhofplatz zahlreiche Produkte aus ganz Asien angeboten. Noch bis zum Samstag, 13. Dezember, gibt es in der neu eröffneten Go-Asia-Filiale Aktionen für die Kunden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (TikTok). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter TikTok über den Consent-Anbieter verweigert

Für die Supermarktkette ist es die dritte Filiale in München, zwei weitere stehen am Stachus und in der Leopoldstraße.