Wo Dorf auf Großstadt trifft: Münchens nördlichste Endstation überrascht

Feldmoching kennen viele nur als Endstation der U-Bahn-Linie U2. Doch es sind nicht nur die Bilder an den Gleiswänden, die zeigen, wie sich ländlicher Charme und städtischer Wandel verbinden lassen

Die Bilder an den Gleiswänden zeigen, wie das Leben in Feldmoching früher aussah.

Leonhard Pangratz 6 Die Bilder an den Gleiswänden zeigen, wie das Leben in Feldmoching früher aussah.

Für Erkan Catürk ist die Ferienzeit oft mit etwas weniger Kundschaft verbunden.

Leonhard Pangratz 6 Für Erkan Catürk ist die Ferienzeit oft mit etwas weniger Kundschaft verbunden.

An den Bahnsteigwänden hängen 32 Bilder, die Szenen aus dem ländlichen Feldmochinger Leben zeigen.

Leonhard Pangratz 6 An den Bahnsteigwänden hängen 32 Bilder, die Szenen aus dem ländlichen Feldmochinger Leben zeigen.

Der Fahrer der U2 spricht mit breitem bairischem Dialekt, als er die nächste Haltestelle ankündigt: "Nächster Halt: Feldmoching", tönt es aus den Lautsprechern. Gleich darauf erklingt eine kurze, altbekannte Melodie und eine Frauenstimme verkündet: "Endstation. Bitte alle aussteigen". Die wenigen Fahrgäste gehorchen brav und treten hinaus auf den Bahnsteig der U-Bahn-Station.

Es ist schummrig, die indirekte Beleuchtung entlang der Gleise und die vereinzelten Deckenlampen bringen nur wenig Licht ins Dunkel. Für die Lichtplanung des 1996 eröffneten U-Bahnhofs im Münchner Norden zeichnet sich das Ingenieurbüro Werner Lampl verantwortlich.

An den Bahnsteigwänden hängen 32 Bilder, die Szenen aus dem ländlichen Feldmochinger Leben zeigen. © Leonhard Pangratz

U-Bahnhof Feldmoching: Gestaltet von Peter Lanz

Die Architektur geht auf das damalige U-Bahn-Referat der Stadt sowie den Berliner Architekten Peter Lanz zurück. Viele seiner Bauwerke befinden sich in der Stadt, darunter auch die U-Bahn-Station Dülferstraße und der Mathäser Filmpalast.

Die Haltestelle Feldmoching fällt schon allein durch ihre Struktur auf: Es gibt insgesamt drei Aufzüge, jeweils einen an den beiden Eingängen und einen in der Mitte des Bahnsteigs. Der mittige Lift transportiert die Fahrgäste vom Untergrund bis an die direkt darüber liegende S-Bahn-Station.

Das eigentliche Hauptmerkmal ist jedoch ein anderes: An den Bahnsteigwänden hängen 32 Bilder, die Szenen aus dem ländlichen Feldmochinger Leben zeigen. Der heutige Stadtteil wurde erst 1938 nach München eingemeindet und bewahrt sich bis heute seinen dörflichen Charakter. Die Siebdruck-Bilder zeigen unter anderem einen Traktor auf dem Feld, einen Reiter mit Fahne oder eine altertümliche Schubkarre. Die Bilder stammen vom Münchner Fotografen Florian Heine, die künstlerische Bearbeitung kommt von Ricarda Dietz und Marc Sigl.

Die Bilder an den Gleiswänden zeigen, wie das Leben in Feldmoching früher aussah. © Leonhard Pangratz

Hochwertige Optik

Seine hochwertige Optik hat der U-Bahn-Halt zusätzlich durch die darin verbauten Materialien. Ein großer Teil besteht aus Aluminium, Edelstahl und Glas, wodurch der Bau nach wie vor modern wirkt.

Das Sperrengeschoss ist recht nüchtern gehalten. Zwischen Info-Kästen mit Fahrplänen schimpft eine Frau über einen Ticketautomaten, der nicht funktioniert. Für den schnellen Einkauf gibt es eine Bäckereifiliale und einen kleinen Zeitungskiosk. Auf der Seite zur Bernhardstraße befinden sich außerdem behindertengerechte Toiletten. Wer hier ins Freie tritt, findet dort lediglich einen Aldi und einen großen Parkplatz.

Der gegenüberliegende Ausgang zur Josef-Frankl-Straße präsentiert sich ganz anders. Dort liegt der Walter-Sedlmayer-Platz mit seinen Geschäften und Cafés. Als die AZ an einem Freitag vorbeischaut, findet hier wie jede Woche der Markt statt. Von 13 bis 18 Uhr bieten verschiedene Händler ihr Sortiment an.

Für Erkan Catürk ist die Ferienzeit oft mit etwas weniger Kundschaft verbunden. © Leonhard Pangratz

Ruhigere Ferienzeit

Einer von ihnen ist Erkan Catürk. Der 36-Jährige verkauft Fisch und mediterrane Spezialitäten. Er wohnt zwar in Germering, kommt aber seit zehn Jahren auf den Feldmochinger Markt. Die Menschen seien freundlich, erzählt er, die Kundschaft eher etwas älter. An diesem Nachmittag herrscht allerdings wenig Betrieb. "Jetzt ist es ruhig, weil Ferien sind", sagt er entschuldigend. Normalerweise sei deutlich mehr los.

Etwas besser läuft es bei Maria Gogeff, gemeinsam mit mehreren Kollegen betreibt sie einen großen Stand mit Gemüse und Pflanzen. Immer wieder bleibt sie für einen Ratsch mit den Kunden stehen, sie ist hier keine Unbekannte. "Wir wohnen in Feldmoching und haben hier auch unsere Gärtnerei", erzählt sie der AZ. Seit zwölf Jahren verkauft sie ihre Waren am Wochenmarkt und ist mit dem Standort zufrieden.

Gärtnerin Maria Gogeff verkauft seit zwölf Jahren auf dem Wochenmarkt in Feldmoching. © Leonhard Pangratz

"Der Markt ist eigentlich immer sehr stark frequentiert durch U-Bahn, Bus und S-Bahn", sagt Gogeff. Außerdem stehen seit Kurzem neue Bäume auf dem Platz, die das Betonfeld ein wenig aufhübschen. Die U-Bahn nutzt die Gärtnerin selber nur, wenn sie etwas in der Stadt besorgen muss.

Nur wenige Schritte weiter sitzt eine blonde Dame mit Begleitung vor einer Bäckerei, trinkt genüsslich Kaffee und beobachtet das Geschehen auf dem Platz. Sie möchte ihren Namen nicht nennen, weiß dafür aber einiges zu erzählen.

Diese Feldmochinger Anwohnerin gönnt sich täglich einen Kaffee am Walter-Sedlmayer-Platz. © Leonhard Pangratz

Ursprünglich stammt sie aus Am Hart, seit 26 Jahren wohnt sie jetzt schon in Feldmoching. "Mir gefällt es hier gut. Ich komme jeden Tag hierher zum Bäcker", erzählt sie. Am Walter-Sedlmayer-Platz treffe man auf alle Arten von Menschen. "Hier ist gemischtes Publikum – wegen des Bahnhofs", erklärt die Dame.

"Gehe da abends um neun nicht mehr raus"

Sie fühlt sich in der Gegend wohl, ihr Mann steht daneben und sieht die Sache deutlich kritischer. "Ich gehe da abends um neun nicht mehr raus", sagt er leicht mürrisch. "Das ist mir zu gefährlich. Da sind viele Leute mit Vorsicht zu genießen", warnt er.

Bei einem Punkt ist sich das Paar aber einig. Der U-Bahnhof macht einen guten Eindruck. "Der ist doch schön. Da sind ja die Bilder von Feldmoching drin", schwärmt die Frau. "Der Bahnhof ist wirklich sehr gut erhalten", fügt ihr Mann nickend hinzu. Trotzdem nutzen die beiden die U-Bahn nur gelegentlich für Einkäufe in der Innenstadt. Vieles gibt es schließlich auch vor Ort. Supermärkte, Lokale, Bäckereien, Friseure und vieles mehr liegen in Feldmoching nahe beieinander.

Stadt mit dörflichem Charme

Feldmoching ist für viele Münchner wohl vor allem eines: die Endstation der U2, ein Ort, an den es einen nur selten verschlägt. Für andere gehört die Strecke aber zum Alltag, als Weg zur Arbeit, zu Freunden oder nach Hause.

Wer hier aussteigt, wird im Untergrund von Bildern empfangen, die Feldmoching so zeigen, wie es früher einmal war: ruhig, bodenständig und von Landwirtschaft geprägt. Ein Gegenpol zur Hektik der Innenstadt. Auch heute ist davon noch vieles spürbar, der Stadtteil hat nach wie vor einen dörflichen Charme. Trotzdem hat er sich verändert und ist moderner geworden, jedoch ohne die eigene Identität aufzugeben.

Und während oben am Walter-Sedlmayer-Platz das Markttreiben in seinem ganz eigenen, gemütlichen Tempo weitergeht, wartet im Untergrund schon wieder die nächste U2 in Richtung Messestadt Ost auf ihre Fahrgäste.