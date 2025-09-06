Wo die Großstadt das Dorf trifft: Diese Münchner Stadtviertel haben alle ihren ganz eigenen Charme

Die AZ-Lokalredaktion zeigt die schönsten, gemütlichsten und interessantesten Ecken unserer Stadt.

Der Lußsee gilt als sauberster See Münchens. Er ist glasklar und im Sommer zwischen 22 und 24 Grad warm.

Sie kennen sich da bestens aus, darum lohnt es sich auf jeden Fall, diese dreizehn Stadtviertelporträts der AZ-Redaktion genauer anzuschauen. Ob als Inspiration für einen Ausflug in eine andere Ecke der Stadt, oder als Motivation, um im eigenen Viertel Neues zu entdecken: Hier werden Sie auf jeden Fall fündig.

An seiner Schönheit erstickt: Was der Bau-Boom mit Solln gemacht hat

Ein Eck vom „ Sollner Hirsch“ (l.) – erbaut 1901, mit folgender Kino-Ladenzeile von 1995, wo früher eine Tanzhalle war. © Adrian Prechtel

Einst war Solln nicht mehr als eine Schlammpfütze, in der sich die Wildschweine abkühlen konnten. Und heute? Ein versnobter Vorort? Zumindest meinen das viele. AZ-Kulturredakteur Adrian Prechtel weiß es besser. Denn er ist seit Jahren in Solln zu Hause – und zwar gerne. Er zeigt sein Viertel, in dem es eine auffällig hohe Dichte an italienischen Restaurants gibt.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Der München-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus der Landeshauptstadt. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

In Untergiesing entdeckt man das Dorf in der Stadt

Das Freibadbächl fließt leise durch den Rosengarten. Im Sommer stehen die metallenen Stühle, die sonst am Weg oder auf der Wiese stehen, im Wasser – hervorragend, um die Füße abzukühlen und mit den Kindern zu planschen. © Sigi Müller

Wo sich die Großstadt wie ein Dorf anfühlt, die Isar gleich um die Ecke liegt und man abends gemütlich in der Wirtschaft zusammensitzt: Teil zwei unserer Stadtviertel-Serie – diesmal mit Untergiesing und Harlaching.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Nicht nur Lärmdebatte: Die Maxvorstadt kann auch Idylle

Der Leopoldpark nördlich der Kunstakademie liegt bereits auf Schwabinger Flur – und ist eine echte Freizeit-Oase. © Irene Kleber

Viel war zuletzt von nächtlichem Partylärm die Rede, wenn es um die Maxvorstadt ging. Dabei lässt sich ein Tag in diesem jungen Viertel wunderbar entspannt genießen.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Bei Weitem nicht nur für Touristen: So kann man die Altstadt neu entdecken

Am schönsten ist die Altstadt früh am Morgen, wenn sie sich auf den Tag vorbereitet – und die Menschenmassen, die täglich hier durchströmen. Dieses Bild hat der AZ-Fotograf Sigi Müller von der Perusastraße aufgenommen. Im Hintergrund sieht man den Landtag. © Sigi Müller

Vor vier Jahren ist die AZ-Rathaus-Reporterin in die Altstadt gezogen. Seitdem hat sie das Herz Münchens von einer neuen Seite kennen- und lieben gelernt. Hier teilt sie ihre Stadtviertel-Tipps.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Kleinstadt-Charme mitten in der Metropole: So lebendig ist Haidhausen

Sommeridylle am Weißenburger Platz - ein beliebter Treffpunkt im Viertel. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Münchens fünfter Stadtbezirk ist eines der angesagten Viertel der Stadt – und hat trotzdem dörflichen Charme. In Teil 5 der AZ-Stadtviertel-Sommer-Serie schlendern wir durch Haidhausen.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Aus Werkhallen wurden Bars: Das Westend hat sich neu erfunden

© ma

Das Westend hat viele Gesichter: Wo einst Arbeiter lebten, ist heute ein lebendiges Ausgehviertel mit viel Charme und buntem Flair. AZ-Volontärin Maja Aralica zeigt Ihnen, was das Viertel so besonders macht – von Bars, über Bücherläden und grünen Oasen.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Ruhe statt Rushhour: In Langwied findet man Oasen statt Schickeria

Der Lußsee gilt als sauberster See Münchens. Er ist glasklar und im Sommer zwischen 22 und 24 Grad warm. © Helena Ott

Im Nordwesten der Stadt liegt Langwied. Obwohl das Viertel von zwei Autobahnen durchkreuzt ist, kann man die grüne Seite Münchens hier besonders genießen.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Unterwegs in der Au: Wo München noch gemütlich ist

Am Neudeck entlangspazieren entwickelt in den Abendstunden noch mal einen besonderen Reiz. Das Licht der Laternen scheint durch die Weiden hindurch zu glitzern, der Bach rauscht vorbei - auf den Bankerl kann man wunderbar innehalten. © Carmen Merckenschlager

Kaum ein Viertel ist so grün. Hier geht alles noch ein bisschen gemütlicher und unaufgeregter zu. Es lässt sich herrlich spazieren, essen und schmökern. Wir stellen das Viertel vor.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Märchenhafte Ruhe ganz nah: Münchens verstecktes Stück Natur in Obermenzing

Die Familienbadestelle an der Würm in Obermenzing: Mini-Inseln mit Bäumen zaubern eine romantische Atmosphäre. © Eva von Steinburg

Obermenzing, im Münchner Westen, ist ein sehr grünes Wohnquartier ohne jede Hektik. AZ-Autorin Eva von Steinburg zeigt die schönsten Ecken des Viertels.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Arabisches Flair im Münchner Bahnhofsviertel

Die Landwehrstraße ist mit der Schiller- und der Schwanthalerstraße Kern des arabischen Viertels. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

München ist nicht Berlin und es hat kein Neukölln. Aber die Köche, Bäcker und Gemüsehändler im Bahnhofsviertel geben sich größte Mühe, die Vielfalt des arabischen Raums trotzdem in die Stadt zu holen.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Früheres Siemensland in München: Der Südwesten im Aufbruch

Früher ein Kraftwerk, heute vor allem das Möbelhaus Kare. Und im vierten Stock Restaurant mit Ausblick: "Die Küche." © Hüseyin Ince

Obersendling im Münchner Südwesten: Das frühere Siemensland ist im Umbruch. Es wird viel gebaut. Doch auch Natur findet man hier reichlich. Und Gastro-Geheimtipps haben wir ebenfalls für Sie.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

Zwischen Bauernhof und Beton: Feldmoching ist Münchens kontrastreichster Stadtteil

Die Panzerwiese ist eine echte Besonderheit im Münchner Norden. © IMAGO/Maria Maar

In Feldmoching scheint die Zeit manchmal stillzustehen. Dabei ist im dörflichen Norden nicht nur Historisches geboten. Mehrere Gewässer ziehen sich durch den Stadtbezirk und frische Produkte gibt es an jeder Ecke.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.

In Daglfing ist München noch Dorf: Wenige Kilometer von der Altstadt entfernt wird es idyllisch

Intelligent und neugierig: die Ziegen von Walter Bichler (74) in der Kunihohstraße. © Nina Job

Der Nordosten liegt in einer Frischluftschneise, hier ist es ein paar Grad kühler als in der Stadt. In diesem Serienteil ist die AZ in Daglfing unterwegs. Die Gegend ist perfekt für ausgedehnte Spaziergänge, Ausritte und Touren mit dem Rad.

Lesen Sie hier das ganze Stadtviertelporträt.