Wo die Großstadt das Dorf trifft: Diese Münchner Stadtviertel haben alle ihren ganz eigenen Charme
Sie kennen sich da bestens aus, darum lohnt es sich auf jeden Fall, diese dreizehn Stadtviertelporträts der AZ-Redaktion genauer anzuschauen. Ob als Inspiration für einen Ausflug in eine andere Ecke der Stadt, oder als Motivation, um im eigenen Viertel Neues zu entdecken: Hier werden Sie auf jeden Fall fündig.
An seiner Schönheit erstickt: Was der Bau-Boom mit Solln gemacht hat
Einst war Solln nicht mehr als eine Schlammpfütze, in der sich die Wildschweine abkühlen konnten. Und heute? Ein versnobter Vorort? Zumindest meinen das viele. AZ-Kulturredakteur Adrian Prechtel weiß es besser. Denn er ist seit Jahren in Solln zu Hause – und zwar gerne. Er zeigt sein Viertel, in dem es eine auffällig hohe Dichte an italienischen Restaurants gibt.
In Untergiesing entdeckt man das Dorf in der Stadt
Wo sich die Großstadt wie ein Dorf anfühlt, die Isar gleich um die Ecke liegt und man abends gemütlich in der Wirtschaft zusammensitzt: Teil zwei unserer Stadtviertel-Serie – diesmal mit Untergiesing und Harlaching.
Nicht nur Lärmdebatte: Die Maxvorstadt kann auch Idylle
Viel war zuletzt von nächtlichem Partylärm die Rede, wenn es um die Maxvorstadt ging. Dabei lässt sich ein Tag in diesem jungen Viertel wunderbar entspannt genießen.
Bei Weitem nicht nur für Touristen: So kann man die Altstadt neu entdecken
Vor vier Jahren ist die AZ-Rathaus-Reporterin in die Altstadt gezogen. Seitdem hat sie das Herz Münchens von einer neuen Seite kennen- und lieben gelernt. Hier teilt sie ihre Stadtviertel-Tipps.
Kleinstadt-Charme mitten in der Metropole: So lebendig ist Haidhausen
Münchens fünfter Stadtbezirk ist eines der angesagten Viertel der Stadt – und hat trotzdem dörflichen Charme. In Teil 5 der AZ-Stadtviertel-Sommer-Serie schlendern wir durch Haidhausen.
Aus Werkhallen wurden Bars: Das Westend hat sich neu erfunden
Das Westend hat viele Gesichter: Wo einst Arbeiter lebten, ist heute ein lebendiges Ausgehviertel mit viel Charme und buntem Flair. AZ-Volontärin Maja Aralica zeigt Ihnen, was das Viertel so besonders macht – von Bars, über Bücherläden und grünen Oasen.
Ruhe statt Rushhour: In Langwied findet man Oasen statt Schickeria
Im Nordwesten der Stadt liegt Langwied. Obwohl das Viertel von zwei Autobahnen durchkreuzt ist, kann man die grüne Seite Münchens hier besonders genießen.
Unterwegs in der Au: Wo München noch gemütlich ist
Kaum ein Viertel ist so grün. Hier geht alles noch ein bisschen gemütlicher und unaufgeregter zu. Es lässt sich herrlich spazieren, essen und schmökern. Wir stellen das Viertel vor.
Märchenhafte Ruhe ganz nah: Münchens verstecktes Stück Natur in Obermenzing
Obermenzing, im Münchner Westen, ist ein sehr grünes Wohnquartier ohne jede Hektik. AZ-Autorin Eva von Steinburg zeigt die schönsten Ecken des Viertels.
Arabisches Flair im Münchner Bahnhofsviertel
München ist nicht Berlin und es hat kein Neukölln. Aber die Köche, Bäcker und Gemüsehändler im Bahnhofsviertel geben sich größte Mühe, die Vielfalt des arabischen Raums trotzdem in die Stadt zu holen.
Früheres Siemensland in München: Der Südwesten im Aufbruch
Obersendling im Münchner Südwesten: Das frühere Siemensland ist im Umbruch. Es wird viel gebaut. Doch auch Natur findet man hier reichlich. Und Gastro-Geheimtipps haben wir ebenfalls für Sie.
Zwischen Bauernhof und Beton: Feldmoching ist Münchens kontrastreichster Stadtteil
In Feldmoching scheint die Zeit manchmal stillzustehen. Dabei ist im dörflichen Norden nicht nur Historisches geboten. Mehrere Gewässer ziehen sich durch den Stadtbezirk und frische Produkte gibt es an jeder Ecke.
In Daglfing ist München noch Dorf: Wenige Kilometer von der Altstadt entfernt wird es idyllisch
Der Nordosten liegt in einer Frischluftschneise, hier ist es ein paar Grad kühler als in der Stadt. In diesem Serienteil ist die AZ in Daglfing unterwegs. Die Gegend ist perfekt für ausgedehnte Spaziergänge, Ausritte und Touren mit dem Rad.
