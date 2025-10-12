WM-Qualifikation sorgt für mehrfache Sperrung mitten in München

Am Samstagabend kam es auf der Leopoldstraße mehrfach zu Polizeieinsätzen – die Leopoldstraße musste im Laufe eines WM-Spiels nicht nur einmal gesperrt werden.

Die Leopoldstraße in München mit Blick auf das Siegestor. Hier kam es am Samstagabend zu mehrfachen Sperrungen nach einem WM-Qualifikationsspiel.

Am Samstagabend waren Teile Münchens bereits im WM-Fieber. Das Qualifikationsspiel Serbien gegen Albanien hatte nicht nur Auswirkungen auf das serbische Nationalteam – Trainer Dragan Stojkovic ist unmittelbar nach dem 0:1 gegen Albanien zurückgetreten –, sondern auch auf den Straßenverkehr mitten in München. Das Tor von Albanien-Kicker Rey Manaj in der zweiten Minute der Nachspielzeit am Ende der ersten Halbzeit ließ laut Polizei mehrere hundert Personen auf der Fahrbahn strömen.

Wie die Beamten gegenüber der AZ mitteilen, waren auch Feuerwerkskörper im Spiel. In der Folge musste die Polizei die Leopoldstraße sperren. Videos in den sozialen Medien zeigen die Situation vor Ort.

Das Szenario wiederholte sich noch einmal nach dem Abpfiff. Gegen 23 Uhr sorgte ein Autocorso für die nächste Sperrung. Nach Mitternacht, ab 1 Uhr nachts, entspannte sich die Situation wieder. Die Polizei nutzte die Ansammlung für intensivere Kontrollen an den Fahrzeugen: Es wurden diverse Geschwindigkeitsübertretungen und Umbauten festgestellt, ein Kind wurde ohne Kindersitz gefahren, mehrere Personen wurden kontrolliert – in dem Rahmen erfolgten mehrere Platzverweise.