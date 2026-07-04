WM-Frust? Von wegen! Das können Sie stattdessen in München erleben

Rund 25 Grad, Sommerstimmung und jede Menge Programm: Von Volksfest bis Open-Air-Kino – hier sind unsere Tipps fürs Wochenende.

Jedes Jahr aufs Neue ist das Magdalenenfest im Hirschgarten besonders für Familien ein entspannter kleiner Ausflug. Neben Kettenkarussell und Schießbuden gibt es etliche Schmankerl und Standl zum Stöbern.

Ein Krimi war’s ja schon am Montag, bis klar war: Deutschland scheidet bei der WM aus. Für viele ist damit auch die Begeisterung für gemeinsames Public Viewing schon wieder verflogen. Wie gut, dass es in München schier unendliche Möglichkeiten gibt, ein spannendes oder entspanntes Sommer-Wochenende zu verbringen.

Wer baden mag, planscht in der Isar, im Freibad oder in den umliegenden Seen. Die Temperaturen sollen um die 25 Grad erreichen. Da muss man also nicht ins Wasser, sondern kann sich genauso gut in den Biergarten setzen.

Wer doch ein bisserl Programm sucht, wird hier oder auf dem Tollwood im Olympiapark fündig. Wer es ein bisserl urig mag, schaut am besten beim Magdalenenfest im Hirschgarten vorbei. Besonders geschätzt bei Familien beginnt es diesen Samstag (täglich 11 bis 22 Uhr) und verbindet bis zum 19. Juli Volksfestschmankerl mit Pratermusik und Schaustellercharme mit Mandelduft. Direkt neben dem Biergarten gelegen ist die Verpflegungsauswahl groß. Am Mittwoch, 8. Juli (da kommt um 16 Uhr auch der Kasperl vorbei) und Mittwoch, 15. Juli 2026 ist jeweils Familientag. Geboten sind Buden, Fahrgeschäfte und Marktstandl – alles in gemütlich-entschleunigter Atmosphäre. Langeweile braucht an diesem Wochenende in München also wirklich nicht aufkommen. Genießen Sie’s, liebe AZ-Leserinnen und Leser!

Filme im Mondschein

Wenn schon Kino im Sommer, dann unter freiem Himmel. In dieser Stadt gibt es für dieses besondere Erlebnis gleich mehrere Anlaufstellen. Im Kino, Mond und Sterne im Westpark kann am Samstag ein Stück WM-Geschichte erlebt werden. Der Film "Saipan" erzählt vom Zerwürfnis zwischen dem irischen Fußballstar Roy Keane und Nationaltrainer Mick McCarthy, während der WM-Vorbereitung 2002. Der Film läuft ab 21.15 Uhr in der Originalfassung (Tickets 15 Euro).

Im Kino am Olympiasee wird der Freiluftkino-Besuch zum Ereignis. Die Betreiber feiern am Samstag (21.15 Uhr, Tickets ab 9.90 Euro) die "Thriller-Night" mit dem Erfolgsfilm "Michael", zum Leben von Michael Jackson. Anschließend wird auf der Aftershow-Party gemeinsam im Mondschein getanzt.

Alternatives Glockenbach

Das Glockenbachviertel verliert seinen alternativen Charme? Ja, stimmt! Stimmt halt irgendwie mittlerweile auch seit Jahrzehnten. Und richtig ist auch: Fürs Granteln gibt es genug Grund, genug andere Räume gibt es für die, die sie bewusst suchen, aber schon auch noch. Ein ganz besonders schönes Beispiel dafür ist die Geyerwally, jene alte Boazn. Die von (nun auch schon nicht mehr ganz so) jungen Leuten vor dem Sterben gerettet wurde und heute ein Treffpunkt für sehr verschiedene Menschen ist, die keine Lust auf Schwabinger Geld-Getue haben.

An diesem Samstag wird es mal wieder ganz besonders schön: beim schon traditionell gewordenen Sommerfest im Hof, der sonst nicht zugänglich ist. Ab 14 Uhr mit Essen, kalten Drinks, Kinderprogramm – und natürlich auch mit Livemusik. Die Besonderheit in diesem Jahr: keine Männer auf der Bühne. Darf ja auch mal sein.

So entspannt wird es am Samstag nicht um die Geyerwally. © fm

Haidhauser Stadtteilfest

Seit 1981 gibt’s den Haidhauser Kultursonntag, seit drei Jahren auf dem Bordeauxplatz. Der Verein Aktiv für interkulturellen Austausch organisiert dieses internationale Stadtteilfest. Für die Bürger gibt’s ein hochkarätiges Kulturprogramm, im Biergarten ab 14 Uhr etwa mit Musik von Josef Zapf mit seinen Schelling-straßlern oder am frühen Abend um 18 Uhr mit G.Rag und die Landlergeschwister sowie ab 20 Uhr mit der Band Falschgeld. Außerdem gibt es Mitmach- und Kinderprogramm und über 20 Initiativen aus dem Viertel stellen sich vor. Sonntag, 14 bis 22 Uhr, Bordeauxplatz.

Am Bordeauxplatz steigt das Stadtteilfest. © STL via www.imago-images.de (www.imago-images.de)

Münchens Vielfalt feiern

Vielfalt erleben, Begegnungen feiern und gemeinsam einen unvergesslichen Tag verbringen, kann man am Sonntag beim Fest der Kulturen, zu dem der Migrationsbeirat der Stadt auch heuer wieder einlädt.

Auf der Wiese hinter der Seebühne erwartet die Besucher von 12 bis 21.30 Uhr ein buntes Programm voller Musik, Tanz, Kultur und kulinarischer Entdeckungen und Spezialitäten aus aller Welt. Außerdem gibt’s einen Infomarkt, ein buntes Bühnenprogramm, Mitmachaktionen, Kinderspielaktionen für die ganze Familie und vieles mehr. Der Eintritt ist frei.

Bulgarische Tänzer beim Fest der Kulturen. © imago

In Krisen nicht alleine sein

Dass man mit den eigenen Lebens- oder Gesundheitskrisen nicht alleine sein muss, beweisen Selbsthilfegruppen. Sie bieten einen geschützten Rahmen für Menschen, die mit Krankheit, Krisen, Verlust, Sucht, psychischen Belastungen oder anderen schwierigen Lebenssituationen umgehen müssen.

Beim Selbsthilfetag am Samstag zeigen die Gruppen, wie gegenseitige Unterstützung funktioniert und welche Angebote es in München gibt. Besucher können sich beraten lassen, Fragen stellen und erfahren, wie Betroffene ihre Erfahrungen weitergeben.

Neben den Infoständen gibt es ein Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und Mitmachaktionen sowie Beiträge von Selbsthilfegruppen und Initiativen.

Ein Höhepunkt ist die Verleihung von "München dankt", der Auszeichnung der Stadt München für bürgerschaftliches Engagement in der Selbsthilfe. 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Programm und Informationen zu den Selbsthilfegruppen unter:

Infostände auf dem Marienplatz. © Stephanie Greskötter

Action beim Sportfestival

Klettern, Pickleball, Trampolin, Streetsoccer, Mittelalterkampf und zum Schluss in den Ninja-Mitmach-Parcours: Beim 15. Sportfestival der Stadt am Sonntag wird der Königsplatz wieder zum Ort für alle Sport-Fans, zum Mitmachen und zum Zuschauen.

Von 10 bis 18 Uhr können die Besucher kostenlos, ohne Anmeldung und ohne eigene Ausrüstung rund 80 Sport- und Bewegungsangebote testen, Bekanntes neu entdecken oder sich einfach treiben lassen. Das Spektrum reicht von klassischen Disziplinen bis zu Trendsportarten, von ersten Versuchen bis zu spektakulären Showmomenten zum Beispiel beim Trickline-Weltcup oder dem Ninja-Wettkampf Minga-Warrior. Dazu kommt ein buntes Bühnenprogramm und die Möglichkeit, echte Olympia-Teilnehmer zu treffen. Mehr Infos unter:

Spektakuläre Ansichten beim Trickline-Weltcup am Königsplatz. © Harald Wisthaler

Blick ins Museum

Beim Festival der Zukunft lädt das Deutsche Museum am Samstag zum Familientag. Geboten sind Einblicke in sonst verborgene Bereiche, wie Werkstätten und Archiv. Und es warten 30 Stationen, an denen man u.a. Roboter bauen oder experimentieren kann. 9 - 17 Uhr, Programm unter: