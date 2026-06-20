WM-Fieber in München: Wirte erwarten den nächsten Fan-Ansturm

Die deutsche Nationalelf spielt am Samstag erst um 22 Uhr – trotzdem rechnen Münchner Wirte mit einem starken Fußballabend. Wo Fans gemeinsam mitfiebern können und welche besonderen Aktionen es gibt.

Die Lokale der Stadt und dessen Biergärten waren in der ersten WM-Woche gut besucht, berichten Wirte.

Das Wetter stimmt, die WM ist im vollen Gange und sogar der deutsche Auftakt ist gelungen – beste Voraussetzungen eigentlich für ein Public-Viewing-Wochenende. Ein kleiner Dämpfer ist nur, dass die Nationalelf an diesem Samstag erst ab 22 Uhr zu sehen ist. Hört man sich bei den Wirten der Stadt um, wird das die Stimmung aber wohl eher nicht trüben.

„Wir haben bisher eine schöne Mischung an Menschen“, freut sich Park-Café-Wirt Chris Lehner. Französische Familien, mexikanische Expats und freilich DFB-Fans – sie alle kommen derzeit zu ihm ins Lokal und den Biergarten. Besonders überrascht hat Lehner der Andrang beim deutschen Auftakt.

Großer Andrang zu den Deutschlandspielen im Park-Café

„Plötzlich kamen alle kurz vorm Anpfiff – wir wurden förmlich überrannt.“ Umso mehr freut er sich über die verlängerten Öffnungszeiten: Während der WM dürfen Biergärten bis 1 Uhr öffnen.

Im Park-Café-Biergarten von Wirt Chris Lehner war der Andrang zum erstem Deutschlandspiel groß. © Daniel von Loeper

Wie groß der Andrang am Samstag wird, könne er noch nicht abschätzen. „Durch das Spiel der Holländer davor könnte das Interesse groß sein“, vermutet Lehner. Wer draußen noch einen Platz ergattern möchte, sollte rund zwei Stunden vorher da sein."

Public Viewing und Flohmarkt in einem im Pineapple Park

Auch zahlreiche weitere Biergärten und Public-Viewing-Locations nutzen die verlängerte Sperrstunde und zeigen das Deutschland-Spiel. Eine besondere Kombination erwartet Fußballfans im Pineapple Park. Dort laufen die Partien auf einer großen LED-Leinwand – gleichzeitig findet ab 17 Uhr der Midnightbazar statt.

Besucher können also zunächst auf dem Nachtflohmarkt stöbern und anschließend Fußball schauen. Ein reservierter Sitzplatz kostet sieben Euro, inklusive zwei Getränkemarken und freiem Eintritt zum Flohmarkt.

Praterinsel: Hier wird die WM zur Party

Auf der Praterinsel wird das Deutschland-Spiel zum Fest. Bereits ab 17.30 Uhr beginnt dort eine Pre-Party mit Musik und Drinks, ehe die Begegnung auf einer großen LED-Leinwand übertragen wird. Eintritt: 12,40 Euro (inkl. zwei Biermarken). Trotz der späten Anstoßzeit müssen Fußballfans in München also nicht lange nach einem passenden Ort zum Mitfiebern suchen. Falls Sie noch nicht wissen, wo sie das Spiel sehen können: Die AZ hat eine Liste von 106 Münchner Locations zusammengestellt, die Spiele der WM 2026 zeigen.