Wittelsbacherplatz: Bis zu 1.450 Menschen bei Corona-Demo in München

In München haben sich am Mittwochabend zahlreiche Kritiker von Corona-Maßnahmen und Impfgegner versammelt.

Am Mittwochabend versammelten sich Querdenker, Impfskeptiker und Verschwörungsideologen in München, um dort gegen alle Corona-Maßnahmen zu demonstrieren.

München - In der Spitze 1.450 Menschen beteiligten sich an der angemeldeten Demonstration rund um den Wittelsbacherplatz, wie die Polizei mitteilte.

Als sich die Versammlung auf der Ludwigsstraße befand, musste die Polizei die Demonstrierenden anhalten, weil sich eine große Anzahl an Teilnehmern weder an die Maskenpflicht noch an die Mindestabstände hielt.

Der Versammlungsleiter wurde auf die Durchsetzung der Auflagen hingewiesen, im weiteren Gespräch einigten sich er und die Polizei darauf, zum Ausgangsort für eine Abschlusskundgebung zurückzukehren. Gegen 20 Uhr wurde dort die Versammlung durch den Versammlungsleiter beendet.

Im Verlauf der Versammlung kam es zu mehreren Verstößen nach dem Versammlungsgesetz, Beleidigungen und Verstößen gegen die Maskenpflicht.