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Wissenschaftsspionage für China? Zwei Verdächtige in München gefasst

Zwei mutmaßliche Spione sind in München festgenommen worden. Sie sollen schon am Mittwoch vor dem Haftrichter stehen.
AZ/dpa |
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Die Bundesanwaltschaft wirft den Verdächtigen Wissenschaftsspionage vor. (Archivbild)
Die Bundesanwaltschaft wirft den Verdächtigen Wissenschaftsspionage vor. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa

Die Bundesanwaltschaft hat in München zwei mutmaßliche chinesische Spione festnehmen lassen. Das Ehepaar mit deutscher Staatsangehörigkeit soll für einen chinesischen Geheimdienst Kontakt zu Wissenschaftlern an deutschen Hochschulen aufgenommen haben. In mehreren Bundesländern fanden Maßnahmen statt, wie die Karlsruher Behörde mitteilte.

Deutsche Wissenschaftler nach China gelockt

Den Angaben zufolge wollten sie so an "wissenschaftliche Informationen über militärisch nutzbare Hochtechnologie" gelangen. Gleichzeitig mit den Festnahmen fanden Maßnahmen in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen statt.

Diese betreffen laut Bundesanwaltschaft Personen, die als Zeugen geführt werden. Sie sind nicht tatverdächtig. In München  wurden die Wohnräume und Arbeitsplätze der beiden Festgenommen durchsucht. 

Vorträge vor Angehörigen staatlicher Rüstungsunternehmen

Zu den Kontakten der mutmaßlichen Spione zählten "insbesondere Lehrstuhlinhaber für die Bereiche Luft- und Raumfahrttechnik, Informatik oder Künstliche Intelligenz", teilte die Behörde weiter mit. Ihnen gegenüber sollen sich die Beschuldigten mal als Dolmetscher, mal als Mitarbeiter eines Automobilherstellers ausgegeben haben.

"Einige Wissenschaftler wurden unter dem Vorwand nach China gelockt, gegen Honorar Vorträge vor einem zivilen Publikum zu halten. Tatsächlich erfolgten solche Vorträge dann aber vor Angehörigen staatlicher Rüstungsunternehmen."

Mutmaßliche Spione am Mittwoch vor dem Haftrichter

Die beiden festgenommenen Eheleute sollen noch am Mittwoch (20. Mai) dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt werden, der ihnen die Haftbefehle eröffnet und über die Untersuchungshaft entscheidet. Das Verfahren wurde in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz geführt. Die polizeilichen Ermittlungen liegen beim Bayerischen Landeskriminalamt.

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1 Kommentar
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  • P.I.T vor 14 Minuten / Bewertung:

    Also keine Deutsche

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