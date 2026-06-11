Seit Jahren steht das Haidhauser Unionsbräu leer und verfällt. Eine Bürgerinitiative will die traditionsreiche Institution nun retten – als Ort für Kultur, Vereine und Gastronomie. Die Stadt hingegen plant wohl Büros und ein Fitnessstudio.

Sie wollen das Unionsbräu wieder als Ort für Kultur und Gastronomie in Haidhausen: v. li.: Rupert Pfliegl, Hatun Tolun, Stofferl Well, Wiggerl Hagn (5.v.li.), Herrmann Wilhelm vom Haidhausen Museum und BA Haidhausen (6. v.li.) und Markus Wagner (ganz rechts).

Durch die Scheiben der beiden großen Eingangstüren kann man hineinspitzen. Viel zu sehen gibt’s allerdings nicht im ehemaligen Unionsbräu an der Einsteinstraße, nahe dem Max-Weber-Platz. Kein Wunder, die Gaststätte steht seit sechs Jahren leer. Der Schriftzug eines asiatischen Lokals über dem rechten und "Coronacheck“ über dem linken Eingang weisen noch auf die letzten Nutzungen der Räume hin.

Eine frisch gegründete Bürgerinitiative möchte nun auf die traurige Lage des Traditionswirtshauses aufmerksam machen und erwirken, dass hier endlich wieder Leben einkehrt. Denn das Unionsbräu ist in gleich mehrfacher Hinsicht ein geschichts- und traditionsträchtiger Ort – als Brauerei und Wirtschaft, aber auch als Ort für Kultur.

1921: Blick auf Haidhausen mit dem großen Block der Unionsbrauerei in der Mitte, erkennbar an den Schornsteinen. Die helle Straße unten ist die heutige Einsteinstraße, ganz rechts zu erkennen der Johannisplatz mit Kirche. © Stadtarchiv München

1885 gegründet und aufgebaut von Josef Schülein, der das Unionsbräu mit Löwenbräu fusionierte, war das Haus in den 70er- und 80er-Jahren ein bedeutender Treffpunkt für Musik und Kabarett.

Von Fredl Fesl bis Otto Waalkes traten viele bekannte Künstler hier auf, aber auch weniger bekannte konnten sich ausprobieren. Auch die Biermösl Blosn hatten hier 1976 – damals hieß das Lokal "Song Parnass“ – ihren allerersten München-Auftritt, erinnert sich Christoph "Stofferl“ Well beim Pressetermin.

Auch er, der in Haidhausen wohnt, ist gekommen, um das Anliegen zu unterstützen. Das Unionsbräu, so die Idee, soll wieder seinen ursprünglichen Charakter als lebendiger Treffpunkt im Viertel zurückbekommen.

Eine Tafel erinnert an Gründer Josef Schülein. Die Familie war nicht nur sehr erfolgreich, sondern vor allem für ihre Wohltätigkeit bekannt. Seine sechs Kinder flohen vor den Nazis in die USA. © my

Seit Jahren geht beim Unionsbräu nicht voran

Angestoßen haben das drei Haidhauser Bürger: Hatun Tolun, Markus Wagner und Rupert Pfliegl. Sie kennen sich aus dem Viertel und finden es schlimm, dass hier seit Jahren nichts vorangeht. Das Unionsbräu und seine Zukunft sind seit Jahren immer wieder Thema in der Viertel- und Stadtpolitik.

Hatun Tolun wohnt seit gut 20 Jahren in Haidhausen, Markus Wagner, der für die "Haidhauser Nachrichten“ schreibt, ist im benachbarten Giesing aufgewachsen, war oft bei seiner Oma in der Haidhauser Walserstraße und Rupert Pfliegl ist eng in der Haidhauser Kulturszene vernetzt.

Dem Verfall des Unionsbräu wollen sie nicht länger zuschauen. Die Stadt, der der Gebäudekomplex gehört, müsse für den Erhalt sorgen. "Sonst ist sie auf einer Ebene mit irgendwelchen Investoren, die Sachen so lange verfallen lassen, bis man sie abreißen kann“, kritisiert Markus Wagner.

Das ehemalige Sudhaus des Unionsbräu ist das Rückgebäude. Hier war lange die Design-Akademie U5, bald soll das Überreiter-Gymnasium einziehen. Im Hof davor war früher der Wirtsgarten. © my

Feuchte Wände und Schimmel im Keller – eine Sanierung ist dringend nötig

Die Initiatoren haben sich deshalb an die Münchner Wohnen, die das Objekt verwaltet, gewandt. Denn der Bau verfällt durch den Leerstand zusehends. Außerdem gibt es spätestens seit einem Wasserschaden 2020 ein Feuchtigkeitsproblem im Keller, inklusive Schimmelbefall.

Der Wasserschaden war auch der Grund, warum der letzte Pächter das Lokal aufgegeben hat. Eine Sanierung wäre dringend geboten, die dürfte aber freilich teuer werden.

Die Münchner Wohnen verwies auf eine Machbarkeitsstudie, die die Stadt schon vor über zwei Jahren in Auftrag gegeben hat. Die sei nun offenbar fertig, aber noch nicht öffentlich, so Markus Wagner. "Wir haben sie noch nicht gesehen, aber erfahren, dass als künftige Nutzung Büroräume und ein Fitnessstudio geplant sind. Das hat uns natürlich schockiert.“ Auch Hatun Tolun schüttelt den Kopf: "Davon stehen in München wirklich schon genug leer."

Feuchtigkeit und Schimmel setzen der Bausubstanz im Keller zu. © privat

Gastraum und mehrere Säle – perfekt für Kultur und Vereine

Denn das Unionsbräu verfügt nicht nur über die Räume des ehemaligen Restaurants im Erdgeschoss, es gibt dazu drei Säle im ersten Stock und einen ehemaligen Gewölbekeller, früher auch ein Gastraum. Diese Räume wieder für Gastronomie und Kultur, als Probenräume, für Vereine und Veranstaltungen zu nutzen, das sei die Idee. "Das Fat Cat hat gezeigt, wie unglaublich hoch der Bedarf ist“, sagt Markus Weber. Bei alldem sei klar, dass ein künftiges Konzept wirtschaftlich tragbar sein muss, ergänzt Hatun Tolun. "Wir haben keinen Businessplan oder so etwas erarbeitet, wir wollen erst einmal Aufmerksamkeit schaffen.“

Wiggerl Hagn war bis 2012 der Wirt im Unionsbräu. © Daniel v. Loeper

Wiggerl Hagn war hier lange Wirt

Ebenfalls dabei beim Pressetermin ist Wiggerl Hagn, ehemaliger Löwenbräu-Wiesnwirt und vor allem langjähriger Wirt im Unionsbräu, 1990 bis 2012.

Hagn habe das hier früher so gemacht, "wie wir es uns wieder wünschen würden“, so Wagner. Mit Kultur, Gastronomie und einer Mikrobrauerei.

Wiggerl Hagn findet, der Schwerpunkt einer künftigen Nutzung müsse auf der kulturellen Nutzung liegen. Der Braukeller, der früher das Hauptgeschäft war, bis nach dem Rauchverbot die Stammtische ausblieben, sei heutzutage nicht mehr für Gastronomie geeignet, gibt er zu bedenken. Probenräume könne man dort aber gut einbauen.

Seit 1988 sei er dabei gewesen, der ganze Block, der durchgeht bis zur rückwärtigen Kirchenstraße, war damals in großen Teilen noch ein Ruinengelände, erinnert er sich. "Das Mobiliar hab ich damals gekauft, das hat nicht Löwenbräu gezahlt“, so Hagn. Dafür habe er dort selber gebraut.

In seinen guten Zeiten sei das Unionsbräu immer gut ausgelastet gewesen, alle Parteien aus dem nahe gelegenen Maximilianeum haben hier ihre Versammlungen abgehalten, so Hagn. Für Weihnachtsfeiern war man manchmal so gefragt, "dass wir noch zusätzlich im Stiegenhaus gekocht haben.“

Am Ende jedoch wurden die Gäste weniger, das Unionsbräu schrieb rote Zahlen. Hagn erinnert sich, gut drei Millionen Euro hätten man investieren müssen – das wollten weder er noch die Brauerei. Davon hat sich das Unionsbräu nicht erholt – zumindest bis jetzt.

Wer sich für die Initiative interessiert, findet nähere Infos auf Instagram unter @unionsbraeu_einsteinstr_42