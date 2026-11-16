Drei Shows, drei Welten: Zirkus und Tanz machen das Tollwood Winterfestival vom 24. November bis 23 .Dezember absolut magisch.

16. November 2026 - 08:54 Uhr

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Das Tollwood Winterfestival findet vom 24. November bis 23. Dezember statt und verzaubert in diesem Jahr mit drei international ausgezeichneten Shows.

Artistik, Tanz und skurriler Humor: Drei international ausgezeichnete Shows verzaubern auf dem mit magischen Bühnenwelten.

© Alexander Scharf Bild 1 von 5 Den Abschluss des Winterfestivals bildet die große Silvesterparty am 31. Dezember ab 19 Uhr. © Alexander Scharf Bild 2 von 5 Auch abseits des Theaterzelts gibt es viel zu entdecken. Auf dem neuen Cube treffen Artistik, Musik und Feuershows aufeinander. © Alexander Scharf Bild 3 von 5 Rund 90 Prozent der insgesamt 416 Veranstaltungen sind kostenlos. © Alexander Scharf Bild 4 von 5 Auch kulinarisch gibt eine riesige Auswahl an verschiedenen Gerichten für jeden Geschmack. © Alexander Scharf Bild 5 von 5 Wenn es draußen kalt ist, können sich Besucherinnen und Besucher an diversen Ständen aufwärmen.

Perfektion und Emotion, die bewegen

macht die Theresienwiese zur Bühne für große Gefühle, artistische Körperkunst und überraschende Begegnungen. Vom 24. November bis 23. Dezember staunt, entdeckt und genießt München auf dem Tollwood Winterfestival. Im Theaterzelt Grand Chapiteau verbinden drei internationale Showproduktionen Artistik, Tanz und Musik auf ganz unterschiedliche Weise. Eines ist allen drei Compagnien, die mehrfach ausgezeichnet sind, gemeinsam: Sie bewegen das Publikum!

Den Auftakt der Shows macht "Ten Thousand Hours": Die preisgekrönte australische Zirkuskompanie Gravity&Others zeigt atemberaubende Artistik. © Darcy Grant

Wenn Körper Geschichten erzählen

Zum Auftakt bringt "Ten Thousand Hours“ 10.000 Stunden in 60 Minuten auf die Bühne. Die preisgekrönte australische Zirkuscompagnie Gravity & Other Myths zeigt vom 25. bis 29. November, wie viel Übung und Arbeit hinter einem scheinbar mühelosen Moment stecken. Die Artistik ist atemberaubend, die Bewegungen sind kraftvoll, das Zusammenspiel ist präzise.

Deutschlandpremiere auf Tollwood: "Triptych" vereint Licht, Klang und Bewegung zu einem eindrucksvollen Bühnenerlebnis. © Chris Herzfeld Camlight Productions

Vom 2. bis 9. Dezember folgt mit "Triptych“ von Lewis Major Projects eine Deutschlandpremiere. Tanz, Musik und Licht verschmelzen zu einem poetischen Bühnenerlebnis. Bilder und Bewegungenentfalten eine besondere Intensität und ziehen das Publikum in eine eigene Welt. Dieser Abend begeistert nicht nur Tanzfans, sondern auch alle, die sich erstmals auf diese Kunstform einlassen möchten.

Schräg und artistisch-skuril: Galapiat Cirque verwandelt das Grand Chapiteau in eine finnische Zirkuswelt und erzählt mit Selbstironie von der Heimat inklusive Sauna. © Sebastian Amengol

Vom 12. bis 20. Dezember wird es nordisch, schräg und artistisch-skurril. In "Mad in Finland“ verwandelt Galapiat Cirque das Grand Chapiteau in eine finnische Zirkuswelt mit Live-Musik und Humor. Die Künstlerinnen bringen den hohen Norden ins Grand Chapiteau: Sie singen, spielen Rockmusik und erzählen mit feiner Selbstironie von ihrer Heimat. Sauna inklusive.

"Be the Disco Ball“ und weitere Shows machen den neuen Cube zum funkelnden Mittelpunkt des Festivals. © Be The Disco Ball

Drei Shows erleben und sparen

Wer alle drei Produktionen sehen möchte, profitiert gleich doppelt: Mit dem Trilogie-Ticket gibt es 25 Prozent Rabatt auf den Eintritt, zusätzlich ist bei jeder Vorstellung ein Aperitif inklusive. Für Familien lohnt sich die Familienkarte: Ab dem zweiten Kind erhält ein Kind freien Eintritt. Social Tickets sind bereits ab 19 Euro erhältlich. Diese Angebote sind exklusiv über buchbar (Tel. 089 38 38 50 0). Reguläre Tickets kosten ab 38 Euro, Kinderkarten ab 18,50 Euro und sind auch im Online-Shop erhältlich.

Selbst aktiv werden mit Kollegen oder der Familie: Eisstockschießen auf den beliebten Eisstockbahnen. © Tollwood

Konzerte, Kreativität und spektakuläre Shows

Auch abseits des Theaterzelts gibt es viel zu entdecken. Auf dem neuen Cube treffen Artistik, Musik und Feuershows aufeinander. Kinder können bei Lesungen, Konzerten und Workshops selbst aktiv und kreativ werden. Im Hexenkessel bringen rund 70 Konzerte Münchner Bands und Musik aus aller Welt auf die Bühne. Rund 90 Prozent der insgesamt 416 Veranstaltungen sind kostenlos. Wer selbst aktiv werden möchte, kann sich auf den beliebten Eisstockbahnen beim Eisstockschießen mit Familie oder im Freundeskreis messen.

Hier gleich eine Bahn sichern.

Mit beeindruckenden Bildern und Geschichten bringt Uli Kunz die Faszination der Ozeane auf die Bühne. © Tollwood

Tollwood geht all in – fürs Klima

Unter dem Motto "All in fürs Klima – das Spiel Deines Lebens“ rückt die Klimakrise in den Mittelpunkt. Im begehbaren Kartenhaus am Haupteingang werden Menschen zum Joker im Klimapoker. Hier lohnt sich der Besuch.

Immer montags geht es im Grand Chapiteau um Klimawandel, Umweltschutz und die Zukunft unseres Planeten. Den Auftakt macht am 30. November Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer: „"Was wäre, wenn wir mutig sind?“.

Am 7. Dezember führt Meeresbiologe und „Terra X“-Moderator Uli Kunz mit "Planet MEER – Terra X live“ in die Wälder der Ozeane und unter das Eis vor Grönland. "Klima. Wandel. Werte.“ bringt am 14. Dezember Umweltethikerin Uta Eser und Meteorologe Sven Plöger zusammen.

Die Veranstaltung am 21. Dezember mit dem ehemaligen Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, ist bereits ausverkauft. Tickets für die anderen drei Abende gibt es für 15 Euro, ermäßigt für 10 Euro.

So verbindet das große Bühnenmomente mit Musik, Kunst und Klimaschutz. Wer sich von Artistik, Tanz und Humor bewegen lassen möchte, sollte sich die drei Shows vormerken – und gleich Karten sichern.

Übersicht über das gesamte Programm finden Sie im

DJ Karotte sorgt bei der Tollwood Silvesterparty für treibende Beats bis ins neue Jahr. © Katja Ruge

Wenn München gemeinsam ins neue Jahr feiert

Den Abschluss des Tollwood Winterfestivals bildet die große Silvesterparty. Auf fünf Areas sorgen Live-Bands, DJs und Clubkultur für eine lange Nacht voller Musik und Tanz. Von Konzerten über den Harry-Klein-Floor bis zum traditionellen Mitternachtswalzer ist für jeden Geschmack etwas dabei. Gemeinsam wird bis in die frühen Morgenstunden ins Jahr 2027 gefeiert.

Tollwood Winterfestival Theresienwiese, München vom 24. November – 23. Dezember 2026 U4/U5 Theresienwiese

TEN THOUSAND HOURS | 25.11.2026 - 29.11.2026 | Grand Chapiteau

TRIPTYCH | 02.12.2026 - 09.12.2026 (montags spielfrei) | Grand Chapiteau

MAD IN FINLAND | 12.12.2026 - 20.12.2026 (montags spielfrei) | Grand Chapiteau

Silvesterparty: 31. Dezember, ab 19 Uhr

Tickets und Infos:

Eintritt auf das Festivalgelände frei!