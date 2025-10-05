Von Windböe im 13. Stock eingesperrt: Handwerker muss mit Hubschrauber gerettet werden

Rums – und plötzlich ist die Tür zu. Eine Windböe sperrt in München einen Handwerker in einem Hochhaus ein. Die Feuerwehr rettet ihn spektakulär über den Balkon.

Eine heftige Böe hat in München einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz ausgelöst: Ein Handwerker wurde durch den Windstoß in einer Wohnung im 13. Obergeschoss eines Neubaus eingeschlossen und musste von Einsatzkräften befreit werden. Die Wohnungstür des bislang nicht fertiggestellten Hochhauses war laut Feuerwehr am Samstag durch den Wind mit solcher Wucht ins Schloss gefallen, dass sie sich weder von innen noch von außen öffnen ließ.

Auch der Feuerwehr gelang es zunächst nicht, die Hochsicherheits-Tür zu öffnen. Schließlich kam eine Hubrettungsbühne zum Einsatz: Über den Balkon in rund 47 Metern Höhe wurde der Mann unverletzt gerettet. Wie hoch der Schaden an der Tür ist, blieb zunächst unklar.