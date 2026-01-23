AZ-Plus
"Wilde Kürzungs-Ideen": Warum Münchner Grüne und SPD plötzlich ihre Spar-Berater kritisieren

Die Kritik an den Sparberatern der Stadt wird immer deutlicher. Auch ihre Auftraggeber von Grünen und SPD distanzieren sich öffentlich von den Spar-Ideen der "PD". 
Christina Hertel,
Jan Krattiger
Jan Krattiger |
Die Sparvorschläge der Berater von "PD" sorgen für immer mehr Kritik im Rathaus.
Die Sparvorschläge der Berater von "PD" sorgen für immer mehr Kritik im Rathaus. © dpa/Peter Kneffel

"Ein Todesstoß". "Wilde Kürzungsideen". Bürgermeister Dominik Krause (Grüne), der bei der Kommunalwahl am 8. März Oberbürgermeister werden will, geht plötzlich ganz hart ins Gericht mit der Beratungsagentur "PD", die die Stadt engagiert hat, um Sparvorschläge zu machen.

Seit die AZ im Dezember erstmals über die noch geheimen Sparvorschläge berichtet hat, die erst nach der Wahl öffentlich werden sollen, nimmt die öffentliche Kritik an deren Arbeit zu.

Jüngst äußerte sich die Chefin der Münchner Kammerspiele in einem Interview dazu. Barbara Mundel sprach unter anderem von "völlig absurden" Vorschlägen für ihr Theater.

Nun springt ihr der Grüne Bürgermeister zur Seite. "Die PD-Vorschläge wären ein Todesstoß für Münchens Kulturlandschaft", schreibt er weiter. "Sie sind für mich und meine Partei inakzeptabel".

Und schließlich: "Über die finanzielle Ausstattung von Münchens Kulturlandschaft entscheiden keine Unternehmensberater, sondern der Stadtrat".

Unternehmensberater aber immerhin, denen der Stadtrat Ende 2024 selber einstimmig diesen Auftrag erteilt hatte.

"Wollen die Vorschläge auch nicht umsetzen": SPD kritisiert Spar-Berater

Auch die SPD sieht die Arbeit der "PD" offenbar mittlerweile sehr kritisch: "Wir wollen die Vorschläge von der Spar-Truppe PD auch nicht umsetzen", schreibt SPD-Fraktionschefin Anne Hübner auf "X". Es sei "nicht die Form der Beratung, die der Stadtrat braucht".

SPD-Fraktionschefin Anne Hübner.
SPD-Fraktionschefin Anne Hübner. © SPD

Aber: die öffentlich bekannten Vorschläge lägen bisher nur "ausschnitthaft und über viel Hörensagen vor", so Hübner.

Die SPD-Fraktionschefin möchte, dass die Berater weitermachen: "Da man das Geld nun einmal ausgegeben hat, warten wir geduldig auf die Vorlage im Stadtrat", so Hübner. Es sei denkbar, "dass es auch Vorschläge gibt, die uns weiterbringen". Am Ende entscheide der Stadtrat.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat sich am Donnerstagnachmittag noch in die Debatte eingeschaltet. Reiter sagt, es sei von Anfang an klar gewesen, dass die Ergebnisse erst im zweiten Quartal vorliegen würden. Es werde auch "keine Vorfestlegungen vonseiten der Stadtspitze geben", so Reiter. Wenn der Stadtrat keinen der Vorschläge umsetzen wolle, "dann ist das so".

Reiter ist bemüht darum, die Debatte um die Spar-Berater zu beruhigen. "Wir sind in einem Prozess, der Transparenz und politische Verantwortung verlangt", so Reiter, "und genau das wird stattfinden: PD liefert Vorschläge, der Stadtrat entscheidet".

Wie viel Geld die Stadt für diese Vorschläge Spar-Berater ausgegeben hat, bleibt allerdings nach wie vor geheim.

CSU fordert Transparenz

CSU-Chef Manuel Pretzl und der OB-Kandidat der CSU, Clemens Baumgärtner, fordern, dass das Rathaus die Spar-Vorschläge, die die PD erarbeitet hat, noch vor der Kommunalwahl veröffentlicht. Vor der Wahl sei es wichtig, Transparenz herzustellen, sagt Baumgärtner. Dann hätten die Parteien die Möglichkeit, sich zu positionieren. "Schließlich geht es jetzt darum, sich eine Partei auszusuchen. Dass das Gutachten unter Verschluss gehalten wird, ärgert mich", sagt Baumgärtner.

CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner.
CSU-OB-Kandidat Clemens Baumgärtner. © Niclas Vaccalluzzo

Er habe auch Gerüchte gehört, dass das Wirtschaftsreferat eingespart werden solle – schließlich sei dieses Referat, das unter anderem das Oktoberfest organisiert, auch eine freiwillige Leistung. Noch sei das nur ein Gerücht, das auf den Rathaus-Fluren herumgeistert, betont Baumgärtner. "Doch dass solche Gerüchte herumwabern, ist doch für das Vertrauen der Wähler und der Mitarbeiter in der Verwaltung eine Katastrophe. So kann man nicht mit Mitarbeitern umgehen", findet Fraktionschef Manuel Pretzl. Er fordert: "Jetzt müssen sich SPD und Grüne ehrlich machen."

Mit dieser Forderung ist die CSU nicht allein: Die Linke/Die Partei forderte das im Stadtrat bereits im Dezember. Die Antwort der Kämmerei kam vergangene Woche: "Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch keine abschließenden konkreten Streichvorschläge vor". Die würden Anfang des zweiten Quartals vorliegen.

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • gubr gerade eben / Bewertung:

    Bei gewisser Subventionskultur kann man schon einsparen. Gerade die Anzahl der Philharmonien und vor allem ihr Anspruch an extrem teuren Konzertsälen läuft in München diametral entgegengesetzt zu den Vorlieben der Mehrzahl der Bürger. Vor allem ist das wenige Publikum, welches diese Konzerte besucht, praktisch ausschließlich 70+ und sehr gut betucht. Diese Leute brauchen keine Subventionen bei den Tickets. Ich wäre dafür die generellen direkten und indirekten Subventionen hier komplett abzuschaffen und für wirklich Bedürftige und Studenten punktuell ermäßigte Sozialtickets einzuführen. Würden nicht sämtliche Kosten von den Steuerzahlern getragen sein, müsste man da mindestens das Doppelte eher das Vierfache an Eintrittsgeldern verlangen. Selbstverständlich gehört auch der 5 Milliarden Neubau weiterhin dahin wo er gerade ist, nämlich aufs Eis gelegt.

  • tutnixzursache gerade eben / Bewertung:

    Sparen mit Beratungsunternehmen? Die verdienen sich meist eine goldene Nase mit Steuergeldern und am Ende kommt meist nicht wirklich sinnvolles dabei heraus.
    Und da jetzt der Wahlkampf anläuft, wacht auch ein Radwege-Bürgermeister Krause auf, um "empört" über mögliche Sparvorschläge zu sein.

  • Ostbayer vor 38 Minuten / Bewertung:

    Das die Stadt sparen sollte, ist nichts Neues.

    Die "Unternehmensberatung" kann nur Vorschläge machen und der Stadtrat muss darüber diskutieren und eventuell Alternativen suchen. Auch muss die Sinnhaftigkeit der Vorschläge geprüft werden.

