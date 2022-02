Wiesn-Wirt Ludwig Reinbold muss wegen Koks 72.000 Euro zahlen

Das Amtsgericht München hat Ludwig Reinbold am Freitag zu einer saftigen Geldstrafe verurteilt. Der Verteidiger des Münchner Wirts hatte auf Freispruch plädiert.

München - Wiesn-Wirt Ludwig Reinbold ist wegen Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Das Amtsgericht München setzte 90 Tagessätze à 800 Euro fest, insgesamt also 72.000 Euro. Erst ab 91 Tagessätzen hätte er als vorbestraft gegolten. Ob der junge Wiesn-Wirt auch seine Konzession verlieren könnte, ist noch unklar.

Wiesn-Wirt von Hauptbelastungszeuge vor Gericht identifiziert

Die Staatsanwaltschaft hatte sogar 160 Tagessätze gefordert. Reinbolds Verteidiger plädierte auf Freispruch, da es Zweifel gebe: Der Hauptbelastungszeuge hatte bei einer Polizeivernehmung den Bruder von Ludwig Reinbold identifiziert. Vor Gericht sagte der Dealer am Freitag aber, dass es sich eindeutig um Ludwig Reinbold gehandelt habe.

Im Winter 2017 hatte ein Freund von Ludwig Reinbold fünf Gramm Kokain bestellt. Weil sie nicht genügend Geld hatten, kauften die beiden am Ende nur vier Gramm, die in 1-Gramm-Tütchen verpackt gewesen waren. Der Dealer verriet ihn später an die Polizei, als er selbst geschnappt worden war.