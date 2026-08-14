Wiesn-Premiere für Dominik Krause: So lief das Anzapftraining für den neuen München-OB

Dominik Krause steht vor seiner ersten Wiesn-Eröffnung. Damit beim Fassanstich nichts schiefgeht, hat er jetzt schon einmal geübt. Wie er sich dabei geschlagen hat und was Anzapfen mit Fußball zu tun hat.

OB Dominik Krause übt bei Paulaner für seine Anzapf-Premiere auf dem Oktoberfest.

In etwas mehr als einem Monat ist es wieder so weit: Münchens Oberbürgermeister ist im Schottenhamel-Festzelt und zapft das erste Fass an. Dann heißt es "Ozapft is", das Bier darf in allen Zelten fließen und das größte Volksfest der Welt ist offiziell eröffnet.

Heuer zapft zum ersten Mal der im März neu gewählte Dominik Krause (Grüne) an. Damit seine Premiere glattläuft, absolvierte er am 13. August ein Anzapftraining in der Paulaner-Brauerei.

Eine lange Tradition bei Paulaner

Anfangs wurde zwar lange ein Geheimnis daraus gemacht, doch das Training bei Paulaner hat eine lange Tradition. Viele Jahrzehnte hat Helmut Huber bis ins hohe Alter die Oberbürgermeister bei dieser besonderen Amtspflicht unterstützt. In diesem Jahr haben der neue Anzapftrainer Markus Hübner – Betriebsleiter für Qualität, Forschung und Entwicklung bei Paulaner – und der neu gewählte Oberbürgermeister Dominik Krause gemeinsam Premiere in der Anzapfbox.

Geübt wurde mit Fässern in verschiedenen Größen. Fehler kann man beim Anzapfen einige machen, erklärt Markus Hübner: "Der Wechsel kann zum Beispiel verkanten, dann schießt das Bier raus."

Markus Hübner bringt OB Dominik Krause die Feinheiten des Bierzapfens bei. © Achim Frank Schmidt

Ein bisserl was daneben gehen, darf es beim Anzapfen hingegen schon, das gehört dazu. "Man darf sich nur nicht ablenken lassen und vergessen, noch einen weiteren Schlag zu setzen", so Hübner zum OB. Insgesamt sei das Anzapfen viel Gefühlssache – auch deshalb ist das Üben wichtig.

"Alle Fässer mit zwei Schlägen"

Wie hat sich Krause also beim Anzapfen angestellt? Trainer Hübner ist sehr zufrieden: "Er hat das perfekt gemacht, alle Fässer mit zwei Schlägen!". Auf den gelungenen Auftakt stießen Krause, Hübner und einige seiner Kolleginnen und Kollegen von der Paulaner-Brauerei mit frisch gezapftem Bier vom Fass an.

Geschafft! Krause hat sich beim Training gut geschlagen, findet Hübner. © Achim Frank Schmidt

Unerfahren ist Krause jedoch nicht: Vor zwei Jahren hatte der 36-Jährige zum Beginn der "Rosa Wiesn" in der Bräurosl problemlos das Bierfass angezapft.

Krauses Fazit: "Das ist wie beim Elfmeterschießen. Das haben Fußballer auch schon oft gemacht, aber wenn ein paar Menschen mehr zuschauen, schadet es nicht, das vorher nochmal zu üben."