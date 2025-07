Wiesn-Ikone fehlt der Kopf: Rundgang auf der Oktoberfest-Baustelle in München

Interessierte können sich eine Führung über die Theresienwiese buchen. Bei dem Rundgang gibt es besondere Einblicke hinter die Kulissen der Riesen-Baustelle zur Wiesn. Die AZ war dabei.

Zwischendurch hallen Hammerschläge und Bohrgeräusche durch die Zelte, die sich in den vergangenen Wochen von Holzskeletten zu erkennbaren Festhallen entwickelt haben. An diesem Freitagabend, gegen 17 Uhr, sitzen viele der Bauarbeiter auf der Wiesn-Baustelle aber schon an Tischen beisammen, mit dem Bier in der Hand, oder zelebrieren ihren verdienten Feierabend in einer der Baustellenkantinen.

Rundgang auf der Wiesn-Baustelle: Noch acht Wochen zum Anstich

Bis zum großen Anstich sind es noch rund acht Wochen. Wie viel in den Monaten vor dem größten Volksfest der Welt zu tun ist, zeigt das Beispiel der Augustiner-Festhalle. 13,5 Kilometer Elektrokabel müssen dort verlegt werden, 2,5 Kilometer Lichterketten und insgesamt rund 1,6 Millionen Einzelteile, die zu einem großen Ganzen zusammengefügt werden müssen.

"Da wundert es keinen, wenn am Tag des Anstichs noch die ein oder andere Besteckschublade verschraubt wird", sagt Gästeführerin Grit Ranft.

Ranft gibt seit vergangener Woche geführte Touren über die Baustelle auf der Theresienwiese. "Das ist für mich etwas ganz Besonderes", sagt Ranft, die seit elf Jahren von der Stadt ausgebildeter Tour-Guide ist. Die AZ darf an der zweiten Führung 2025 teilnehmen.

Die Quadriga steht noch vor dem Marstall-Zelt. Es dauert noch etwas, bis sie über der prächtigen Fassade thront. © Niclas Vaccalluzzo

Gestartet wird am Denkmal zum Wiesn-Attentat von 1980 – mit 13 Toten und 220 Verletzten. Heute ist Sicherheit ein großes Thema, vor allem auf der Baustelle. Ranft erinnere sich noch an die Zeit, in der sie mit ihrer Tochter im Kinderwagen ohne Führung über die Wiesn-Baustelle flanieren konnte. Erst seit 2008 ist die Theresienwiese in der Zeit vor dem Oktoberfest teilweise gesperrt.

Große Biertanks stehen vor dem Armbrustschützenzelt schon bereit. © Niclas Vaccalluzzo

Ein Blick über das Gelände zeigt: Das Marstall-Zelt hat noch keine Fassade. Die Großzelte, die als Erste aufgebaut werden, werden von oben nach unten gebaut – also nach dem Gerüst aus Holz das Dach und erst dann Wände und Innenausbau.

Im Hofbräu-Festzelt hängen Arbeiter mithilfe eines Krans schonmal die Deko auf. Auch in den anderen Zelten sind die Decken schon verziert. © Niclas Vaccalluzzo

Im Hofbräu und anderen Zelten hängt trotzdem schon die typische Deko unter der Decke. "Jetzt kommen die großen Kräne noch rein", erklärt Ranft. Bald verhindert das der verlegte Holzboden.

Engel Aloisius steht schon bereit

Sogar der Engel Aloisius wartet hier schon geduldig. Noch liegt sein Kopf auf dem Boden. Auch ist er verletzt, zeigt Grit Ranft, der große Zeh ist wohl beim Transport umgeknickt und muss noch verarztet werden.

Der Engel Aloisius ist zweigeteilt. Vor seinem großen Einsatz im Hofbräu-Festzelt muss er noch verarztet werden. © Niclas Vaccalluzzo

"Jeder Tag hier ist anders – es ist immer eine Überraschung", sagt die Gästeführerin. Stündlich schreite die Baustelle sichtbar voran. Die Stimmung ist bei vielen Wiesn-Fans bereits euphorisch, die Theresienwiese wird immer mehr zum Volksfest. Größtenteils Münchner, aber auch Touristen würden an den Führungen teilnehmen. "Viele gehen gerne auf die Wiesn und wollen mal hinter die Kulissen schauen."

Gästeführerin Grit Ranft an der Stelle, an der ab dem 20. September das Bier für das Schottenhamel-Zelt fließt. © Niclas Vaccalluzzo

Zuerst stehen auf der Baustelle traditionell der Löwenbräu- und Paulaner-Turm. Zuletzt werden die kleinen Standl aufgebaut. Bis dahin ist aber noch etwas Zeit – und viel zu tun.

