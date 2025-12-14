Wieder S-Bahn-Chaos in München: Stammstrecke gesperrt
Die Stammstrecke ist zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt und die Züge verkehren abweichend der Linienführung. Bitte rechnen Sie mit Verspätungen und Teilausfällen. Wie die S-Bahn mitteilt, ist der ein Feuerwehreinsatz.
Eine wichtige Information für Reisende: DB-Fahrscheine werden für die Dauer der Störung in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt.
So verkehren die S-Bahn-Linien aktuell und diese Ersatzvarianten gibt es
S 1 Freising/Flughafen ↔ Leuchtenbergring
- Die S1 verkehrt nur zwischen Moosach und Freising/Flughafen
Alternativen:
- Moosach ↔ Marienplatz: U3
- Feldmoching ↔ Hauptbahnhof: U2
- Moosach ↔ Pasing: Bus 162
- Hauptbahnhof/Karlsplatz ↔ Ostbahnhof: U5; Ostbahnhof ↔ Flughafen: S8
S 2 Petershausen/Altomünster ↔ Erding
- Die S2 verkehrt nur Petershausen/Altomünster ↔ Heimeranplatz Gleis 11
- Die S2 verkehrt nur Erding ↔ Ostbahnhof
Alternativen:
Ostbahnhof/Karlsplatz/Hauptbahnhof ↔ Heimeranplatz: U5
- Hauptbahnhof Gleis 36 ↔ Heimeranplatz: S 7
S 3 Mammendorf ↔ Holzkirchen
- Die S3 verkehrt nur Mammendorf ↔ Pasing
- Die S3 verkehrt nur Holzkirchen ↔ Ostbahnhof
S 4 Geltendorf ↔ Trudering
- Die S4 verkehrt nur Geltendorf ↔ Hauptbahnhof Gleise 27-36. Ohne Halt zwischen Pasing ↔ Hauptbahnhof.
S 5 Kreuzstraße ↔ Pasing
- Die S5 verkehrt nur Kreuzstraße ↔ Ostbahnhof
S 6 Tutzing ↔ Ebersberg
- Die S6 verkehrt nur Tutzing ↔ Pasing.
- Die S6 verkehrt nur Ebersberg ↔ Ostbahnhof Gleis 7-13 (Fernbahn). Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.
Alternativen:
- Berg am Laim ↔ Leuchtenbergring ↔ Ostbahnhof: S2
S 7 Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36
- Die S7 verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36
S 8 Herrsching ↔ Flughafen
- Die S8 wird zwischen Pasing ↔ Ostbahnhof Gleis 7-13 (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt.
Alternativen:
- Leuchtenbergring ↔ Ostbahnhof: S2
(NUR HVZ)
Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen.
Die S-Bahnen der Linie S5 entfallen zwischen Pasing ↔ Weßling.
Die S-Bahnen der Linie S20 entfallen.
Alternativen zwischen Pasing und München Ostbahnhof für beide Richtungen:
- Tram 16 mit Halten: Donnersberger Brücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Isartor
- Tram 17 mit Halten: Donnersberger Brücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz
- Tram 18 mit Halten: Hirschgarten(Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke(Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke(Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Giesing
- Tram 19 mit Halten: Pasing ↔ Laim(Fürstenrieder Straße) ↔ Hirschgarten(Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke(Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke(Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Leuchtenbergring(Einsteinstraße) ↔ Berg am Laim
- Tram 20 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz
- Tram 21 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Ostbahnhof ↔ Leuchtenbergring(Ampfingstraße)
- Tram 21 mit Halten: Ostbahnhof ↔ Wörthstraße; Tram 25 mit Halten: Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz
- Tram 21 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Wörthstraße; Tram 25 mit Halten: Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz
- U5 mit Halten: Ostbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Hauptbahnhof ↔ Heimeranplatz ↔ Laimer Platz; Bus 57: Laimer Platz ↔ Pasing
- Bus 130/157 mit Halten: Pasing ↔ Laim ↔ Heimeranplatz
Informieren Sie sich wegen Beeinträchtigungen bei den alternativen Reisemöglichkeiten unter mvg.de.
Bitte beachten Sie für mögliche Gleisänderungen die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig.
