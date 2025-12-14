AZ-Plus

Wieder S-Bahn-Chaos in München: Stammstrecke gesperrt

Wie die Bahn mitteilt, ist die Stammstrecke aktuell für alle S-Bahnen komplett gesperrt. Was der Grund ist und was S-Bahn-Kunden jetzt wissen müssen.
Tobias Singer
Tobias Singer |
Aktuell ist die Stammstrecke München wegen eines Feuerwehreinsatzes komplett zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt.
Aktuell ist die Stammstrecke München wegen eines Feuerwehreinsatzes komplett zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt.

Die Stammstrecke ist zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt und die Züge verkehren abweichend der Linienführung. Bitte rechnen Sie mit Verspätungen und Teilausfällen. Wie die S-Bahn mitteilt, ist der ein Feuerwehreinsatz.

Eine wichtige Information für Reisende: DB-Fahrscheine werden für die Dauer der Störung in den Verkehrsmitteln der MVG (U-Bahn, Bus, Tram) anerkannt. 

So verkehren die S-Bahn-Linien aktuell und diese Ersatzvarianten gibt es 

S 1 Freising/Flughafen ↔ Leuchtenbergring

  • Die S1 verkehrt nur zwischen Moosach und Freising/Flughafen

Alternativen:

  • Moosach ↔ Marienplatz: U3
  • Feldmoching ↔ Hauptbahnhof: U2
  • Moosach ↔ Pasing: Bus 162
  • Hauptbahnhof/Karlsplatz ↔ Ostbahnhof: U5; Ostbahnhof ↔ Flughafen: S8 

S 2 Petershausen/Altomünster ↔ Erding

  • Die S2 verkehrt nur Petershausen/Altomünster ↔ Heimeranplatz Gleis 11
  • Die S2 verkehrt nur Erding ↔ Ostbahnhof

Alternativen:

Ostbahnhof/Karlsplatz/Hauptbahnhof ↔ Heimeranplatz: U5

  • Hauptbahnhof Gleis 36 ↔ Heimeranplatz: S 7

S 3 Mammendorf ↔ Holzkirchen

  • Die S3 verkehrt nur Mammendorf ↔ Pasing
  • Die S3 verkehrt nur Holzkirchen ↔ Ostbahnhof

S 4 Geltendorf ↔ Trudering

  • Die S4 verkehrt nur Geltendorf ↔ Hauptbahnhof Gleise 27-36. Ohne Halt zwischen Pasing ↔ Hauptbahnhof.

S 5 Kreuzstraße ↔ Pasing

  • Die S5 verkehrt nur Kreuzstraße ↔ Ostbahnhof

S 6 Tutzing ↔ Ebersberg

  • Die S6 verkehrt nur Tutzing ↔ Pasing.
  • Die S6 verkehrt nur Ebersberg ↔ Ostbahnhof Gleis 7-13 (Fernbahn). Die Halte Leuchtenbergring und Berg am Laim entfallen.

Alternativen:

  • Berg am Laim ↔ Leuchtenbergring ↔ Ostbahnhof: S2

S 7 Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

  • Die S7 verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

S 8 Herrsching ↔ Flughafen

  • Die S8 wird zwischen Pasing ↔ Ostbahnhof Gleis 7-13 (Fernbahn) umgeleitet und die Stammstrecke wird nicht angefahren. Der Halt Leuchtenbergring entfällt. 
     Alternativen: 
  • Leuchtenbergring ↔ Ostbahnhof: S2
    (NUR HVZ)

Die S-Bahnen des 10-Minuten-Takts entfallen. 

Die S-Bahnen der Linie S5 entfallen zwischen Pasing ↔ Weßling. 

Die S-Bahnen der Linie S20 entfallen. 

Alternativen zwischen Pasing und München Ostbahnhof für beide Richtungen: 

  • Tram 16 mit Halten: Donnersberger Brücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Isartor
  • Tram 17 mit Halten: Donnersberger Brücke ↔ Hackerbrücke ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz
  • Tram 18 mit Halten: Hirschgarten(Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke(Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke(Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Giesing
  • Tram 19 mit Halten: Pasing ↔ Laim(Fürstenrieder Straße) ↔ Hirschgarten(Lautensackstraße) ↔ Donnersbergerbrücke(Trappentreustraße) ↔ Hackerbrücke(Holzapfelstraße) ↔ Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Leuchtenbergring(Einsteinstraße) ↔ Berg am Laim
  • Tram 20 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz
  • Tram 21 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Ostbahnhof ↔ Leuchtenbergring(Ampfingstraße)
  • Tram 21 mit Halten: Ostbahnhof ↔ Wörthstraße; Tram 25 mit Halten: Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz
  • Tram 21 mit Halten: Hauptbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Marienplatz ↔ Wörthstraße; Tram 25 mit Halten: Wörthstraße ↔ Rosenheimer Platz
  • U5 mit Halten: Ostbahnhof ↔ Karlsplatz ↔ Hauptbahnhof ↔ Heimeranplatz ↔ Laimer Platz; Bus 57: Laimer Platz ↔ Pasing
  • Bus 130/157 mit Halten: Pasing ↔ Laim ↔ Heimeranplatz

Informieren Sie sich wegen Beeinträchtigungen bei den alternativen Reisemöglichkeiten unter mvg.de.

Bitte beachten Sie für mögliche Gleisänderungen die Ansagen und Anzeigen am Bahnsteig.

 

 

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Alexxx vor 5 Minuten / Bewertung:

    Tägliches Dauerversagen! Die armen Berufspendler die auf ein solches Verkehrsmittel angewiesen sind! 😲

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Huldreich vor 6 Minuten / Bewertung:

    DB = Steig aus und geh! Alle Jahre, Monate, Wochen, Tage, Stunden, Minuten wieder! Halleluja!Oh Du schöne Weihnachtszeit🤮👎🏿☠️👺👺👺

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Frale vor 19 Minuten / Bewertung:

    Ist doch nichts neues. Ich bin Pendler, und das was in den letzten Jahren abgeht hab ich kein Verständnis !

    Antworten lädt ... Kommentar melden
