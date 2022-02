Wieder Licht-Projektion am Rathaus: München sagt in der Corona-Pandemie danke

Nachdem das Rathaus bereits am Mittwoch erstrahlt ist, findet die Licht-Projektion auch am Freitag wieder statt. "Es freut mich sehr, dass das Miteinander und die gegenseitige Rücksichtnahme in München auch nach zwei Jahren belastender Pandemie immer noch so groß sind", sagt OB Dieter Reiter.

04. Februar 2022 - 10:02 Uhr | AZ

Die Wörter #Demokratie, #Zusammenhalt, #Wissenschaft, und #Solidarität werden auf die Fassade des Münchner Rathauses projiziert. © Sven Hoppe (dpa)