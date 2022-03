Wieder Flohmarkt auf der Theresienwiese - mit begrenzter Ausstellerzahl

Am 30. April darf auf dem Riesenflohmarkt wieder gefeilscht werden, was der Geldbeutel hergibt – wenn auch mit einer reduzierten Zahl an Ausstellern.

30. März 2022 - 13:26 Uhr | AZ

Am 30. April steuern Verkäufer und Schnäppchenjäger wieder die Theresienwiese an, wenn der weit über die Grenzen Münchens hinaus bekannte Flohmarkt ruft. (Archivbild) © imago images/STL