Flohmarkt auf der Theresienwiese 2022: Alle Infos für Besucher und Aussteller

Am heutigen Samstag, 30. April, darf auf dem Riesenflohmarkt auf der Theresienwiese wieder gefeilscht werden, was der Geldbeutel hergibt – wenn auch mit einer reduzierten Zahl an Ausstellern. Alle Infos zur Veranstaltung lesen Sie hier.

Am 30. April steuern Verkäufer und Schnäppchenjäger wieder die Theresienwiese an, wenn der weit über die Grenzen Münchens hinaus bekannte Flohmarkt ruft. (Archivbild)

München - 2022 geht der Flohmarkt auf der Theresienwiese des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) wieder an den Start – allerdings mit weniger Ausstellern. Lesen Sie hier alle Infos für Besucher und Aussteller sowie die Corona-Regeln zur Veranstaltung.

Flohmarkt auf der Theresienwiese 2022: Öffnungszeiten und Aussteller

Am Samstag, den 30. April 2022 haben Besucher von 7 bis 16 Uhr die Möglichkeit, über die Theresienwiese zu schlendern und nach Schnäppchen zu stöbern. Normalerweise verkaufen rund 2.000 Aussteller ihre Waren – alles, was haushaltsüblich ist und sich über die Jahre angesammelt hat.

Heuer wird die Zahl der Aussteller begrenzt – das BRK erwartet rund 1.600 – und eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Der Besuch des Flohmarkts ist für alle Besucher und interessierte Käufer kostenfrei.

Corona-Regeln für den Flohmarkt auf der Theresienwiese

Das großzügig umzäunte Flohmarktgelände wird vier jeweils an den Ecken befindliche Eingänge für Besucher bieten. Ein Impfnachweis ist laut BRK nicht nötig, da die Veranstaltung im Freien stattfindet. Auch das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes ist nicht erforderlich, wird jedoch empfohlen.

Flohmarkt auf der Theresienwiese: Anmeldung und Zufahrt

In guten Jahren wälzten sich Ströme aus Tausenden von Besuchern zwischen mehreren Tausend Ständen entlang. Ein Anblick wie zur Wiesn an ihren bestbesuchten Tagen. Heuer allerdings soll das ein bisserl anders werden, Corona ist schließlich noch nicht vorbei. Um das Geschehen besser im Blick zu haben, hat das Rote Kreuz heuer einiges neu organisiert. Vorbei sind die Zeiten, in denen Händler schon Tage vorher auf der Theresienwiese campierten, um sich die besten Verkaufsplätze zu sichern.

Das Reservieren von Plätzen durch Anbringen von Bodenmarkierungen ist nicht zulässig, eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich. Hierfür steht seit dem 11.04.2022 ein zur Verfügung. Die Zufahrt auf das Flohmarktgelände für Aussteller ist von Freitag, den 29.04.2022 ab 22 Uhr bis Samstag, den 30.04.2022 um 5 Uhr möglich.

Abhängig von der Größe und Lage des Platzes gibt es hierbei verschiedene Preiskategorien. Hundert Euro kostet die günstigste Option für einen sechs mal zwei Meter großen Stand, zusammengesetzt aus 60 Euro Standgebühr inklusive Parkticket und 40 Euro Pfand und Kaution für Müll, Beschädigungen und Ähnliches, ist dem Portal zu entnehmen. Diese Plätze in den Verkaufsreihen zwischen den Hauptwegen werden nach dem Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst" besetzt. Es sind noch Plätze frei, gebucht werden kann noch bis zum Flohmarktbeginn.

Die begehrten Plätze in den äußeren Reihen oder entlang des Hauptweges in der Mitte allerdings gehören zu den höheren Kategorien mit Preisen bis zu 325 Euro – und sind trotzdem bereits ausgebucht. "Die oberen drei Kategorien waren innerhalb kürzester Zeit ausverkauft", sagt BRK-Sprecherin Andrea Frauscher. Sie betont, die Preise seien eigentlich gleich geblieben. Man habe nur vom System der Tapeziertische auf ein metrisches System umgestellt, was dem Buchungssystem geschuldet sei. Man habe sich bemüht ein transparentes System zu schaffen, so Frauscher, "und wir finden es auch ein faireres System, weil man so schon im Vorhinein weiß, was man bezahlt und ja auch nicht jeder schon Tage vorher da sein kann."

Dem Buchungsandrang entsprechend hofft man beim BRK auf gute Besucherzahlen, gut möglich, dass die Münchner nach so langer Trödel-Pause ausgehungert sind nach Wühltischen und Antiquitäten. "Unsere Erfahrung ist aber, dass es vor allem vom Wetter abhängt, wie voll es wird", sagt Frauscher. Diese Prognose schaut derzeit eher durchwachsen aus, möglich also, dass einige Schauer und kühle Temperaturen das Riesen-Flohmarkt-Comeback etwas bremsen.