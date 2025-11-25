AZ-Plus

Wieder Chaos auf der Stammstrecke: Nur drei S-Bahnen fahren aktuell

Eine kaputte Weiche sorgt am Morgen für Ärger im Berufsverkehr in München. Zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren keine S-Bahnen. Reisende müssen umplanen.
AZ/ dpa |
Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden zwischen Pasing und Ostbahnhof in beide Richtungen auf Tram, U-Bahn und Bus umzusteigen. (Archivbild)
Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden zwischen Pasing und Ostbahnhof in beide Richtungen auf Tram, U-Bahn und Bus umzusteigen. (Archivbild) © Peter Kneffel/dpa

Wegen der Reparatur an einer Weiche fahren in München am Morgen keine S-Bahnen zwischen Pasing und Ostbahnhof. Reisende müssten sich auf Verspätungen und Teilausfälle einstellen, teilte die Deutsche Bahn (DB) mit. Auf den Displays in der S-Bahn hieß es zunächst, die Störung werde voraussichtlich bis 10.30 Uhr dauern. Ein Sprecher teilte später mit, dass aktuell keine Prognose abgegeben werden könne.

Die S1, S2 und S7 sind davon demnach nicht betroffen. Die anderen Linien wenden in Pasing oder fahren über die Fernbahngleise ohne Halt bis zum Hauptbahnhof. Die Deutsche Bahn empfiehlt Reisenden zwischen Pasing und Ostbahnhof in beide Richtungen auf Tram, U-Bahn und Bus umzusteigen. Die DB-Fahrkarten gelten während der Störung auch in diesen.

  • Huldreich gerade eben / Bewertung:

    Unsere tägliche DB ( oder MVG) Meldung gib uns heute! Wie gut, dass ich heute nirgendwo hin muss👍👺

