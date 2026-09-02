Zwischen 8. und 14. September fahren auf der Stammstrecke weniger S-Bahn-Linien, im Regional- und Fernverkehr kommt es zu Haltausfällen. Das kommt diesmal auf die Kunden zu.

Bahnschwellen auf einer Ladefläche: DB InfraGO setzt die Bauarbeiten an insgesamt 23 Weichen in Pasing fort. Mit Abschluss der Arbeiten Mitte September werden unter anderem rund 900 Schwellen erneuert. (Archivbild)

Das hat Folgen für den S-Bahn-Verkehr auf der Stammstrecke und verlangt auch den Pendlern im Regional- und Fernverkehr einiges ab: Ab kommenden Dienstag (8. September) erneuert die Deutsche Bahn (DB) in Pasing weitere Schwellen.

"Auf der Stammstrecke ist nur ein eingeschränktes Angebot möglich"

Die Infrastrukturgesellschaft DB InfraGO setzt die laufenden Bauarbeiten an insgesamt 23 Weichen in Pasing fort, heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Demnach werden mit Abschluss der Arbeiten Mitte September unter anderem rund 900 Schwellen erneuert und rund 800 Tonnen Schotter verbaut.

In dieser Zeit "stehen für den Zugverkehr weniger Gleise und Fahrtmöglichkeiten zur Verfügung. Auf der Stammstrecke ist nur ein eingeschränktes Angebot möglich und im Regional- und Fernverkehr kommt es teils zu Haltausfällen", heißt es bei der Bahn.

S-Bahn München: Nur die S2 und die S8 fahren komplett regulär

Die Änderungen betreffen die Zeit zwischen Dienstag, 8. September (23 Uhr) und Montag, 14. September (4.30 Uhr).

Zwischen dem Halt in Pasing und der Innenstadt können Fahrgäste nur die regulär verkehrende S8 sowie die S4 zum Hauptbahnhof (ohne Halt ab/bis Pasing) und den Regionalverkehr nutzen. Im übrigen Bereich der Stammstrecke zwischen Laim und Ostbahnhof sind je nach Abschnitt zwei bis vier Linien unterwegs.

Die S1 verkehrt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ohne Halt ab/bis Moosach). Jede dritte Fahrt beginnt/endet bereits in Moosach (U3).

verkehrt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ohne Halt ab/bis Moosach). Jede dritte Fahrt beginnt/endet bereits in Moosach (U3). Die S2 ist regulär unterwegs.

ist regulär unterwegs. Die S3 entfällt zwischen Lochhausen und Hackerbrücke. Im Abschnitt zwischen Lochhausen und Pasing verkehren ersatzweise Busse. Zudem entfällt der Zehn-Minuten-Takt zwischen Maisach und Ostbahnhof.

entfällt zwischen Lochhausen und Hackerbrücke. Im Abschnitt zwischen Lochhausen und Pasing verkehren ersatzweise Busse. Zudem entfällt der Zehn-Minuten-Takt zwischen Maisach und Ostbahnhof. Die S4 verkehrt nur zwischen Geltendorf und Hauptbahnhof Haupthalle (ohne Zwischenhalt ab/bis Pasing). Die Fahrten der S20 entfallen.

verkehrt nur zwischen Geltendorf und Hauptbahnhof Haupthalle (ohne Zwischenhalt ab/bis Pasing). Die Fahrten der S20 entfallen. Die S5 und die S7 werden miteinander verbunden und fahren somit durchgehend zwischen Icking und Aying. Biite beachten: Zwischen Kreuzstraße und Aying gibt es wegen anderer Bauarbeiten Ersatzverkehr.

werden miteinander verbunden und fahren somit durchgehend zwischen Icking und Aying. Biite beachten: Zwischen Kreuzstraße und Aying gibt es wegen anderer Bauarbeiten Ersatzverkehr. Die S6 verkehrt nur zwischen Tutzing und Gauting sowie zwischen Ebersberg und Ostbahnhof. Im Abschnitt zwischen Gauting und Pasing verkehren ersatzweise Busse.

verkehrt nur zwischen Tutzing und Gauting sowie zwischen Ebersberg und Ostbahnhof. Im Abschnitt zwischen Gauting und Pasing verkehren ersatzweise Busse. Die S8 fährt regulär und hält in Laim an Gleis 2 sowie in Pasing an Gleis 5. Der Zehn-Minuten-Takt durch die sonst bis Germering verkehrende S5 entfällt.

Probleme vor allem in der Hauptverkehrszeit: Was sind die Alternativen?

"Wegen der reduzierten Fahrtmöglichkeiten" sei insbesondere in der Hauptverkehrszeit mit vollen Zügen zu rechnen, teilt die Bahn weiter mit und empfiehlt daher, Alternativen zu nutzen.

So können die Fahrgäste zwischen Pasing und der Innenstadt auch den Regionalverkehr, die Tram 14 mit Anschluss zur U5 oder die Tram 19 nutzen, die in den Abendstunden auf Bestellung der S-Bahn auf einen Zehn-Minuten-Takt verdichtet wird.

Im östlichen Bereich der Stammstrecke bietet sich je nach Fahrtziel die weitgehend parallel zur Stammstrecke verkehrende U5 an.

Die Deutsche Bahn empfiehlt, auch die alternativen Fahrtmöglichkeiten zu nutzen. © Deutsche Bahn

Im Regionalverkehr kommt es teilweise zu Haltausfällen in Pasing. Außerdem endet ein Teil der Züge aus Richtung Landshut bereits in Moosach oder Feldmoching. Dort besteht Anschluss zur U-Bahn.

Im Fernverkehr fahren die normalerweise über Pasing verkehrenden Züge eine Umleitung. Dadurch entfallen im gesamtem Bauzeitraum bis auf einzelne Ausnahmen alle Halte in Pasing. Die jeweils schnellste Verbindung ans Ziel finden Reisende mit der Fahrplanauskunft in den Apps, im Internet oder am Automaten. Dort sind alle Fahrplanänderungen und die Fahrzeiten der Ersatzbusse enthalten. Die S-Bahn informiert auf ihrer Webseite und im Fahrgastfernsehen sowie mit Ansagen und Plakaten vor Ort über die geänderten Fahrpläne.

In Pasing weisen große Informationsstelen den Weg zum Ersatzverkehr, und es stehen Service-Mitarbeiter für Fragen zur Verfügung. Fragen beantwortet auch der Kundendialog der S-Bahn München täglich von 6 bis 22 Uhr unter 089/55 89 26 65.