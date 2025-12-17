AZ-Plus
  • Wieder abgesagt: Rolling Stones kommen 2026 wohl nicht nach Deutschland

Wieder abgesagt: Rolling Stones kommen 2026 wohl nicht nach Deutschland

Es gab Gerüchte, dass die Rolling Stones im kommenden Jahr auf Tour gehen und auch nach Deutschland kommen möchten. Die Tournee wurde jetzt allerdings offenbar hinter den Kulissen abgesagt.
spotOn, AZ |
Werden 2026 wohl nicht auf Tour gehen: Keith Richards (l.) und Mick Jagger von den Rolling Stones.
Werden 2026 wohl nicht auf Tour gehen: Keith Richards (l.) und Mick Jagger von den Rolling Stones. © ddp/Darryl Dyck/The Canadian Press via ZUMA Press

Nach Berichten über ein neues Album und eine vielleicht für 2026 anstehende Europatournee der Rolling Stones haben Insider schlechte Nachrichten für Fans. Die legendäre Rockband soll sich hinter den Kulissen gegen die Tour entschieden haben, wie "Variety" berichtet.

Termine für Stones-Tour standen offenbar schon

Die Stones haben ihre Pläne für eine Stadiontour durch die EU und Großbritannien im kommenden Jahr verworfen, berichtet die der Band nahestehende, anonyme Quelle dem US-Branchenmagazin. Zuvor hatte bereits die "The Sun" geschrieben, dass eine intern geplante Tour doch nicht stattfinden soll. Ein namentlich nicht genannter Musikkritiker habe der britischen Boulevardzeitung davon erzählt.

"Die Stones werden wieder auf der Bühne stehen, wenn sie dazu bereit sind" 

Demnach seien bereits zahlreiche Ideen und mögliche Termine für den kommenden Sommer im Raum gestanden, doch angeblich kann die Band um Frontmann Mick Jagger (82) wegen Gitarrist Keith Richards (81) nicht touren.

"Aber als sie sich richtig hingesetzt haben, um die Tour zu besprechen, hat Keith gesagt, er glaube nicht, dass er sich darauf einlassen könne und nicht daran interessiert sei, für mehr als vier Monate auf eine große Stadiontour zu gehen", wird der Kritiker zitiert. "Für ihre Fans ist es hart, aber die Stones werden wieder auf der Bühne stehen, wenn sie dazu bereit sind", sagt jener weiter. Dem Musikmagazin "NME" habe ein Sprecher der Band den Bericht der "Sun" bestätigt.

Neues Stones-Album im nächsten Jahr

Zuletzt hatten sich Gerüchte gehäuft, dass die Rolling Stones ein Konzert in der Münchner Allianz Arena geplant hätten. Rund drei Jahre nach der letzten Platte "Hackney Diamonds" soll dafür 2026 eine neue erscheinen. "Mit einem Album im nächsten Jahr bekommt ihr neue Musik von den Rolling Stones. Es ist fast fertig", hatte Bandkollege Ronnie Wood (78) im September der "Sun" bestätigt. Details zum Album sind bislang nicht offiziell bekannt.

