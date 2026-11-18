Wenn in München der erste Duft von gebrannten Mandeln, Tannengrün und heißem Punsch durch die Gassen zieht, beginnt für Händler, Gastronomen und Freiberufler die intensivste und zugleich charmanteste Zeit des Jahres.

18. November 2026 - 09:46 Uhr

Schon gegen November, also zeitig zum 1. Advent, öffnen zentrale Münchner Adventsmärkte wie der Christkindlmarkt am Marienplatz, das mittelalterliche Adventsspektakel am Wittelsbacherplatz oder die Sternenflotte auf der Alten Utting ihre Pforten.

Frühe Marktstarts verändern die Vorbereitung

Während das Gros der Besucher gemütlich mit dampfender Tasse von Hütte zu Hütte schlendern, läuft hinter den Holzläden und auf den Weihnachtsbühnen der Stadt ein präzise getakteter Marathon. Wer in diesen Wochen erfolgreich wirtschaften will, braucht nicht nur volle Regale, gute Laune und wetterfeste Handschuhe, sondern auch eine saubere Finanzordnung. Gerade vor dem großen Ansturm lohnt es sich für Einzelunternehmer und kreative Köpfe, rechtzeitig ein separates zu lassen, damit Standgebühren, Wareneinkäufe und Eventhonorare nicht im allgemeinen Vorweihnachtstrubel untergehen.

Dass die Münchner Marktsaison 2026 bereits in der Woche vor dem ersten Advent Fahrt aufnimmt, verschiebt den gesamten Zeitplan vieler lokaler Betriebe spürbar nach vorne. Wo früher Ende November noch letzte Etiketten geklebt, Holzkisten gestapelt und Schichtpläne auf Bierdeckeln sortiert wurden, müssen Warenbestände, Aushilfen und Technik jetzt deutlich früher einsatzbereit stehen. Auf dem Marienplatz verteilen sich allein rund 138 Stände mit Kunsthandwerk, Christbaumschmuck und kulinarischen Klassikern, während parallel im gesamten Stadtgebiet von Haidhausen bis Sendling rund 35 weitere Märkte anlaufen. Für kleine Manufakturen aus dem Umland, Pop-up-Labels aus der Maxvorstadt oder mobile Kaffeeröster bedeutet der frühe Auftakt vor allem eins: Die Vorlaufzeit für Einkauf, Produktion und Logistik schrumpft spürbar. Wer seine Kassenabläufe und die Zahlungsannahme schon Tage vor dem ersten offiziellen Glühweinausschank testet, erspart sich am Eröffnungsfreitag nervöse Blicke auf blinkende Displays, wenn vor der Hütte bereits die ersten Gäste mit kalten Fingern warten. Gleichzeitig hilft ein fester Puffer für Nachbestellungen bei Verpackungen, Bechern und Rohstoffen, falls beliebte Geschenkideen schon am ersten Adventswochenende schneller vergriffen sind als geplant.

Lange Öffnungszeiten und zusätzliche Verkaufstage sinnvoll nutzen

Ein Blick auf den Kalender zeigt, wie viel Ausdauer die kommenden Wochen verlangen. Der Münchner Christkindlmarkt am Marienplatz läuft vom 20. November bis zum 24. Dezember, öffnet montags bis samstags jeweils von 10 bis 21 Uhr, sonntags bis 20 Uhr und am Heiligabend noch einmal bis 14 Uhr, unterbrochen lediglich vom Totensonntag am 22. November. Ergänzt wird das Programm durch zwei lange Shoppingnächte bis in den späten Abend hinein. Diese zusätzlichen Verkaufstage und langen Öffnungszeiten sind für Standbetreiber, Gastronomiebetriebe und freiberufliche Kulturschaffende eine große wirtschaftliche Chance, verlangen aber klare interne Routinen. Wenn eine Hütte elf Stunden am Stück geöffnet ist, wechseln sich mittags und am frühen Abend verschiedene Teammitglieder ab. Ohne feste Regeln für Schichtübergaben, Wechselgeldbestände und abendliche Tagesabschlüsse entstehen schnell unnötige Differenzen, die nach Feierabend niemand mehr mit Freude aufdröselt. Auch freiberufliche Musiker, Moderatorinnen, Fotografen oder Eventköche, die zwischen Firmenfeiern im Werksviertel und Adventsabenden am Viktualienmarkt pendeln, profitieren davon, ihre zusätzlichen Einsatztage realistisch in Blöcke zu planen, statt jeden freien Abend spontan zuzusagen und am dritten Advent völlig erschöpft vor dem Terminkalender zu kapitulieren.

Zahlungen direkt am Stand vereinfachen

An einem verschneiten Freitagabend am Rindermarkt oder bei einem Pop-up-Dinner in Schwabing hat kaum jemand Lust, ewig nach passendem Kleingeld zu kramen oder erst den nächsten Geldautomaten zu suchen. Kontaktlose Zahlungen per Karte, Smartphone oder Smartwatch gehören längst zum gewohnten Takt an der Theke. Für Marktstände, mobile Catering-Einsätze und kleine Verkaufsflächen empfiehlt sich deshalb ein kompaktes mobiles Kartenlesegerät, das ohne Kabelsalat auskommt und auch bei eisigen Temperaturen zuverlässig arbeitet. Bevor die langen Markt- und Veranstaltungszeiten beginnen, sollten Betreiber ihre Zahlungslösung allerdings einem kleinen Härtetest unterziehen. Reicht die Akkulaufzeit für eine komplette Spätschicht, steht ein Ersatzladekabel bereit, und wie stabil funktioniert die Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung zwischen dicht gedrängten Holzhütten und festlich geschmückten Tannenbäumen? Ebenso wichtig ist eine kurze, entspannte Einweisung für alle Aushilfen, damit auch bei Hochbetrieb am Samstagabend jeder Handgriff sitzt, Stornos sauber verbucht werden und niemand erst die Bedienungsanleitung unter dem Tresen hervorziehen muss. Auch eine kleine Reserve an Bonrollen oder eine saubere digitale Belegausgabe verhindert unnötige Wartezeiten, wenn gerade Dutzende Gäste gleichzeitig ihre Bestellung abschließen möchten.

Saisonkosten getrennt im Blick behalten

Wer zwischen November und Silvester täglich Einnahmen verbucht, gleichzeitig aber frische Zutaten einkauft, Verpackungen nachbestellt, Standmieten begleicht und Rechnungen für Weihnachtsfeiern verschickt, verliert auf einem gemischten Privatkonto schnell den roten Faden. Ein separates Geschäftskonto schafft hier wohltuende Ordnung im vorweihnachtlichen Zahlenwald. Alle Kartengutschriften vom Marktstand, überwiesene Eventhonorare und laufende Betriebsausgaben laufen auf einer einzigen Übersicht zusammen, während private Einkäufe, Nikolausüberraschungen oder Geschenke für die Familie sauber getrennt bleiben. Besonders praktisch ist es, wenn Auszahlungen aus Kartenzahlungen zügig eingehen und Belege direkt digital erfasst werden können, statt zerknittert in der Jackentasche zu überwintern. Ebenso hilfreich sind klare Rücklagen für Umsatzsteuer und Nachbestellungen, damit aus einem scheinbar prallen Kontostand Mitte Dezember im Januar keine böse Überraschung entsteht. So lässt sich mitten in der Hochsaison auf einen Blick erkennen, ob die Marge bei , handgezogenen Kerzen oder gebuchten Firmenbuffets tatsächlich stimmt oder ob gestiegene Einkaufspreise den Gewinn heimlich auffressen. Und das will doch nun wahrliich niemand.

Nach dem Einsatz Ergebnisse sauber auswerten

Wenn am 24. Dezember um 14 Uhr die letzten Rollläden am Marienplatz heruntergelassen werden und langsam feierliche Ruhe in der Innenstadt einkehrt, beginnt für kluge Selbstständige die wichtigste Stunde der gesamten Saison. Noch bevor die Eindrücke der vergangenen Wochen verblassen, lohnt sich eine strukturierte Nachlese bei einer Tasse Tee. Welche Verkaufstage liefen besonders stark, wie verteilten sich Bar- und Kartenzahlungen über die einzelnen Wochen, und wie hoch fiel der tatsächliche Materialeinsatz im Verhältnis zum Umsatz aus? Ebenso aufschlussreich ist ein Blick darauf, welche zusätzlichen Veranstaltungsaufträge oder treuen Stammkundenkontakte über den Marktstand entstanden sind. Auf manchen Münchner Plätzen wie dem Viktualienmarkt oder dem Luise-Kiesselbach-Platz geht der Winterbetrieb sogar bis Anfang Januar weiter, während andere Anbieter direkt die Planung für Frühjahrsmessen, Faschingsveranstaltungen und Sommerfeste starten.

Wer seine Zahlen direkt nach dem ersten großen Weihnachtseinsatz sauber sortiert, Lieferantenkonditionen bewertet, Personalstunden abgleicht und alle Belege ordentlich für den Steuerberater bündelt, startet nicht nur deutlich entspannter ins neue Jahr, sondern hat für die nächste Jahresendsaison schon einen präzisen Fahrplan in der Schublade.