Sperrung am Wochenende: Wie man trotz Stammstreckensperrung durch München kommt

Die zentrale Route durch die Innenstadt wird regelmäßig für Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Dieses Wochenende ist es wieder so weit. Wo keine Züge fahren und welche Alternativen es gibt.

Die Stammstrecke wird über das Wochenende wieder einmal für Wartungsarbeiten gesperrt. (Symbolbild)

Die Münchner S-Bahn-Stammstrecke und ein Abschnitt der S2 im Osten werden an diesem Wochenende gesperrt. Vom späten Freitagabend (22.20 Uhr) bis zum frühen Montagmorgen (4.40 Uhr) werden zwischen Pasing und Leuchtenbergring beziehungsweise Giesing keine Züge rollen, wie die Deutsche Bahn (DB) ankündigte.

Zudem fahren zwischen Ostbahnhof und Markt Schwaben Ersatzbusse anstelle der S2. Die Züge der Flughafen-Linie S8 verkehren zwischen Pasing und Ostbahnhof ohne Halt, der Stopp am Leuchtenbergring entfällt ebenfalls.

Grund sind Instandhaltungsarbeiten

Auf der Stammstrecke fahren nahezu alle Linien des Münchner S-Bahn-Netzes zentral unter der Innenstadt hindurch. Betroffen sind dementsprechend alle Linien außer der S7. Grund für die in regelmäßigen Abständen anstehende Sperrung sind Instandhaltungsarbeiten an Gleisen, Weichen und Bahnhöfen. Parallel laufen die Arbeiten an der zweiten Stammstrecke in Laim und am Ostbahnhof weiter.

Fahrgäste, die am Wochenende in München unterwegs sind, können zwischen Pasing und Hauptbahnhof den Schienenersatzverkehr mit Bussen nutzen. Zwischen Hauptbahnhof und Giesing oder Leuchtenbergring stehen die anderen Verkehrsmittel des Münchner Verkehrsverbundes zur Verfügung, also U-Bahn, Tram und Linienbusse. Die Bahn empfiehlt, die online oder per App verfügbare Fahrplanauskunft für die Suche nach Alternativverbindungen zu nutzen.