"Wie krank sind diese Menschen?": Unbekannte Randalierer treten in München Fahrräder kaputt

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Giesing mehrere Fahrräder mutwillig beschädigt. Die Anwohner sind fassungslos.

In der Perlacher Straße wurde in der Nacht auf Samstag zahlreiche abgestellte Fahrräder mutwillig niedergetreten und teils stark beschädigt.

Es ist einer dieser Fälle von purem Vandalismus, bei dem man nur noch mit dem Kopf schütteln kann. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen und zahlreiche Fahrräder beschädigt, die in einem Fahrradständer vor der Perlacher Straße 124 abgestellt waren.

"Wie krank sind diese Menschen?" - Anwohner fassungslos über sinnlosen Vandalismus

Der oder die Täter müssen mit solch einer Wucht auf die Räder eingetreten haben, dass es bei den meisten die Felge des Vorderrades völlig verbogen hat und das Fahrrad auch noch anderweitig in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Anwohner, die sich am Samstagmorgen die beschädigten Fahrräder ansehen, sind fassungslos ob solcher sinnlosen Gewalt. "So doof! Wer macht sowas?", "Die Welt wird immer schlimmer", "Wie krank sind diese Menschen?" oder "Ich kann es nicht verstehen, wie man so etwas Dummes tun kann", bekommt die AZ vor Ort zu hören.

Der oder die Täter müssen mit solch einer Wucht vorgegangen sein, dass es die Felgen der Vorräder total verbogen hat. © André Wagner

Dass neue Fahrräder gestohlen werden, kam in der Perlacher Straße in der Vergangenheit schon vor, aber diese Art von Vandalismus ist den Anwohnern neu.

Obwohl im Wohnhaus, nur wenige Meter daneben, die Schlafzimmer zur Perlacher Straße gehen, hat scheinbar keiner der dortigen Mieter etwas von der Tat mitbekommen. "Einige Leute sind derzeit im Urlaub oder arbeiten im Schichtdienst und waren heute Nacht wahrscheinlich gar nicht Zuhause", erklärte eine Nachbarin.

Anwohner hoffen, dass die Randalierer erwischt werden

Wann genau jemand dort seine Wut an den Fahrrädern ausgelassen hat, ist nicht bekannt, eine Anwohnerin erzählte der AZ aber, dass, als ihr Mann gegen 3 Uhr am Morgen frische Luft schnappen war, die Fahrräder schon beschädigt auf dem Boden lagen.

Die Anwohner hoffen, dass die Polizei die Täter ermitteln kann. © André Wagner

Auch der Polizei war bei AZ-Anfrage noch nichts von diesem Vandalismus bekannt, es gab also bis dato weder eine Anzeige eines Geschädigten noch Zeugen, die bei der Ermittlung des oder der Täter hilfreich sein könnten.

Zwar dürfte sich der Sachschaden "nur" auf 1500 bis 2000 Euro belaufen, aber es ist diese pure, dumme Zerstörungswut, welche die Anwohner fassungslos macht. Sie hoffen, dass die Polizei den oder die Täter ermittelt und diese dann zur Verantwortung gezogen werden.

Zeugenaufruf: Wer hat in der Nacht auf Samstag im Bereich der Perlacher Straße 124 (Giesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.