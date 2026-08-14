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"Wie die Tour de France": Polizei geht gegen Rennradler in München vor

Es reicht: Nach zahlreichen Problemen und gestiegenen Unfallzahlen mit Rennradlern im Perlacher Forst greift die Polizei nun durch.
Lukas Plaschke |
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Die Fahrradstaffel der Polizei rückt aus im Perlacher Forst. Oft nimmt sie, auch ganz ohne Vergehen, Radler zur Seite und sensibilisiert sie für ein rücksichtsvolles Miteinander.
Die Fahrradstaffel der Polizei rückt aus im Perlacher Forst. Oft nimmt sie, auch ganz ohne Vergehen, Radler zur Seite und sensibilisiert sie für ein rücksichtsvolles Miteinander. © Lukas Plaschke

Welch ein Idyll im Perlacher Forst: Vögel zwitschern, der Wald spendet kühlenden Schatten. Wäre da nicht die Oberbiberger Straße, die zwischen Oberhaching und Harlaching durch den Forst verläuft und seit einiger Zeit zu einer Autobahn ohne Tempolimit verkommt. Hier rasen aber nicht Autos durch, sondern (Renn-)Radler.

Und genau die beschäftigen die Polizei. Denn: Anders als oft angenommen, ist die Oberbiberger Straße im Perlacher Forst keine vorfahrtsberechtigte Fahrradstraße. Fußgänger oder langsame Radler dürfen die Straße ebenso nutzen wie Rennradler. An Einmündungen mit Waldwegen gilt rechts vor links. Die Straße verläuft kerzengerade und ist schön glatt asphaltiert – sie verleitet daher zum Rasen. Die Folge: zahlreiche Crashs.

"Wie in der Tour de France"

Laut Tim Wiedecke von der Polizeiinspektion Unterhaching gab es letztes Jahr fünf Unfälle in der Oberbiberger Straße mit steigender Tendenz. "Manche Gruppen fahren wie in der Tour de France", sagt er. Nach AZ-Informationen sind es heuer schon elf Unfälle. Die Gemeinde Oberhaching hat daher Bremsschwellen auf der Straße installiert – leider mit mäßigem Erfolg (AZ berichtete).

Jetzt kontrolliert die Polizei

Den ganzen Mittwoch läuft daher im Perlacher Forst der sogenannte Fahrradschwerpunkt. Eine Kontrollaktion, bei der Polizisten schauen, ob sich alle an die Regeln halten. Eine Radlerin wird mit Handy in der Hand erwischt. "Das Bußgeld beginnt hier bei 55 Euro", sagt Polizeisprecherin Tamara Kraxenberger Djukaric.

Die meisten Radfahrer verhalten sich aber vorbildlich. "Viele fahren vorsichtiger, wenn sie die Uniformen sehen", sagt Polizist Daniel Schweiker von der Verkehrsüberwachung. Daher würden sich die Beamten in den Seitenstraßen aufstellen, um nicht gleich gesehen zu werden.

Förster fordern mehr Rücksicht

Ein alltäglicher Anblick sind die Polizisten im Forst nicht. Förster aber schon. Sie müssen mit Forstmaschinen auch über die Oberbiberger Straße fahren und auch unebenes Gelände erreichen. Revierförster Korbinian Staufer wünscht sich mehr Verständnis. "50 Prozent der Radler sind freundlich", sagt Staufer, "die anderen zeigen dir den Vogel, wenn du auf der Straße fährst." Die Bayerischen Staatsforsten stellen daher Schilder entlang der Straße auf, die für mehr Rücksicht plädieren.

Radler haben Verständnis

Doch was haben eigentlich die Radler selbst zu sagen? Peter Milla bleibt kurz stehen und ratscht mit Polizisten. Der AZ sagt er: "Ich finde die Kontrollen super. Doch das Problem ist nicht der Radler an sich, sondern der Mensch dahinter."

Christian Frank hat auf seinem Rennrad noch einen weiten Weg vor sich: Genau im Perlacher Forst beginnt der Stuttgarter seine Tour zum Gardasee. "Mich stören die Kontrollen nicht, ich habe nichts zu verbergen", sagt Frank. Ganz so vorbildlich sind im Perlacher Forst offenbar nicht alle unterwegs – wie die deutlich gestiegenen Unfallzahlen zeigen.

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90 Kommentare
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  • cs23 vor 6 Stunden / Bewertung:

    wie ich schon öfters geschrieben habe, scheint gegenseitige Rücksichtnahme leider komplett aus der Mode geraten zu sein.
    Um ja 30 km werden als schnell empfunden , wenn sich „normale“ Radfahrer mit ca. 10km und Fußgänger mit Schrittgeschwindigkeit bewegen …

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  • kartoffelsalat vor 5 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von cs23

    Kein normaler Radlfahrer fährt auf ebenem Asphalt 10km/h. Gemütlich sind dort 20 km/h. 30km/h für einen Alltagsradler vollkommen normal.

    Dass 30km/h bei Radlfahrern als schnell und bei Kraftfahrzeugen als Schleichen empfunden werden ist primär mit der absurd schlechten Fahrradinfrastruktur und dem Zusammenpferchen von Rad- & Fußverkehr zu erklären.

    E(kin)=1/2mv²

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  • tutwaszursache vor 5 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von cs23

    Ich hingegen würde sagen, dass es Ihnen bloß so scheint, als sei das alles immer schlimmer als früher. Die allermeisten Menschen sind rücksichtsvoll, auch auf Rennrädern.

    Ich bin da gestern durchgefahren, da ist absolut niemand mit 10km/h hergefahren. Als ich bei der Fahrradzählstelle vorbeigekommen bin, stand der Tageszähler bei knapp 1700, keine Ahnung ob das viel oder wenig ist dort.

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