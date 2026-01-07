Die "Schnitzelsteuer" ist weg: Bei diesen Münchner Wirten gewinnt jetzt der Kunde

Die Mehrwertsteuer liegt im Gastrobereich seit 1. Januar wieder bei sieben Prozent. Wie gehen Münchner Gastronomen mit der Senkung um, die die CSU auf den Weg gebracht hat? Ein Beispiel von zwei Wirten aus Giesing.

Der Giesinger Bräu gibt die Mehrwertsteuer-Senkung an seine Gäste weiter und senkt im Bräustüberl die Preise für einige Wirtshaus-Klassiker wie das Wiener Schnitzel.

Ist die Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie ein reines Geschenk an die Wirte oder haben die Kunden direkt etwas von dem großen Sprung von 19 auf 7 Prozent? Zwei Beispiele zeigen, dass auch Letztere profitieren können. In Giesing beispielsweise setzt nach dem Saletta auch der Giesinger Bräu auf ein Gutschein-Prinzip. Heißt: Gäste zahlen 85 Euro und erhalten dafür einen Gutschein im Wert von 100 Euro. Außerdem sind im Bräustüberl an der Martin-Luther-Straße die Wirtshausklassiker dauerhaft günstiger.

Giesinger-Bräu-Chef Marx: "Entlastung kann und soll ankommen"

Steffen Marx, Gründer und Geschäftsführer von Giesinger Bräu, sieht darin "ein wichtiges Signal an unsere Branche".

In seinen Augen stehen viele Betriebe nach Jahren steigender Kosten weiterhin unter Druck. "Gleichzeitig bietet diese Entscheidung aber auch die Chance, Vertrauen zurückzugewinnen und den Gästen zu zeigen: Entlastung kann und soll ankommen", wird Marx in der entsprechenden Mitteilung zitiert.

Giesinger Bräu senkt Preise für Wirtshausklassiker

Im Bräustüberl an der Martin-Luther-Straße bietet das Giesinger Bräu gezielt ausgewählte Wirtshausklassiker – wie Wiener Schnitzel, Ente, Bachsaibling und das Giesinger Wirtshauspfandl – günstiger an. Das Wiener Schnitzel gibt's zum Beispiel jetzt für 27,90 Euro statt für 28,90 Euro, die Ente kostet 23,90 Euro statt 25,90 Euro.

Zudem startet die Giesinger Biermanufaktur und Spezialitätenbraugesellschaft eine Gutschein-Aktion wie oben erwähnt (85 Euro für 100 Euro). Dieser Gutschein sei vielseitig einsetzbar – im Bräustüberl für Speisen, für Getränke, im Hofverkauf oder an der Rampe beim Einkauf, teilt das Unternehmen mit.

"Uns war wichtig, eine Lösung zu schaffen, die unkompliziert ist und wirklich Mehrwert bietet", sagt Marx, der die Maßnahme auch als gesellschaftliches Signal sieht: "Viele Menschen schauen derzeit sehr genau auf jeden Euro. Das Wirtshaus war immer ein Ort der Begegnung, unabhängig vom Geldbeutel."

Flexibel einsetzbar: Gutschein-Aktion auch im Giesinger Saletta

Im Saletta in der Konradinstraße 16 läuft die Gutschein-Aktion zunächst bis Ende des Monats. Wie die Betreiber via Instagram mitteilen, ist der Gutschein "nicht spontan am Tresen" verfügbar, sondern ausschließlich per E-Mail bestellbar.

Der Gutschein selbst hat demnach keine zeitliche Begrenzung, kann also eingelöst werden, solange es das Saletta gibt: "Der Gutschein muss nicht auf einmal eingelöst werden."

Es sei auch möglich, ihn Stück für Stück über mehrere Besuche hinweg einzulösen. Und: Er könne für sämtliche Produkte eingelöst werden, die das Saletta anbietet. "Er ist nicht auf Speisen begrenzt."

Gastronomen, die die Mehrwertsteuer bewusst nicht an ihre Kunden weitergeben, begründen dies in erster Linie damit, dass gestiegene Kosten bei Energie, Personal und Lebensmitteln die Branche enorm belasteten. Die Betriebe wollen die zusätzlichen Einnahmen zudem für Investitionen nutzen oder die eigene Liquidität stärken.