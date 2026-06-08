Wichtiger Hinweis für Patienten: Notaufnahme in Harlaching kurzzeitig geschlossen

In Harlaching steht ein Umzug bevor – für Patienten der Notaufnahme ergeben sich kurzfristige Änderungen. Wann und wie genau, erfahren Sie hier

Der Haupteingang über den Sanatoriumsplatz an der Trambahnhaltestelle. Wegen des Klinik-Umzugs kommt es zu wichtigen Änderungen für Patientinnen und Patienten. (Transparenzhinweis: Auf dem Foto wurde mit KI ein Bauzaun entfernt.)

Der Neubau der München Klinik Harlaching ist derzeit der einzige komplette Krankenhausneubau in Bayern. Auf 60.000 Quadratmetern bietet er Platz für 550 Betten und teilstationäre Behandlungsplätze. Künftig arbeiten alle Fachbereiche unter einem Dach.

Keine Notaufnahme am Dienstag

Der Umzug bringt jedoch vorübergehend Einschränkungen mit sich. Die Kinder-Notaufnahme ist am 9. und 10. Juni, die Erwachsenen-Notaufnahme am 10. Juni ganztägig bei der Leitstelle abgemeldet. Rettungsdienste fahren in dieser Zeit andere Kliniken an. Wer zu Fuß kommt, soll nach Möglichkeit andere Notfallangebote nutzen. Die Klinik versorgt dennoch Patienten, die vor Ort Hilfe suchen. Die KVB-Bereitschaftspraxis für Erwachsene bleibt am 10. Juni geschlossen.

Am 9. Juni zieht auch die Frauenklinik mit der Geburtshilfe um. Geburten sind durchgehend möglich. Ab 12 Uhr kommen Kinder im neuen Kreißsaal des Neubaus am Sanatoriumsplatz zur Welt. Schwangere sollen ab diesem Zeitpunkt direkt dorthin fahren.

Ab 11. Juni läuft der Betrieb wieder vollständig. Patienten und Besucher finden dann sämtliche Fachabteilungen, die Notaufnahme und den Kreißsaal im Neubau am Sanatoriumsplatz direkt an der Trambahnhaltestelle stadteinwärts.