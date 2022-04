Wettstar.de – Bavarian Classic zum Saisonstart auf der Galopprennbahn Riem!

Erster von acht Renntagen der Saison am 1. Mai ab 11:20 Uhr – Deutschlands beste Dreijährige Vollblüter zu Gast in Riem – Wer holt sich die Favoritenstellung für das Deutsche Derby 2022?

55.000 EUR Preisgeld stehen am 1. Mai in München-Riem über der wertvollsten Prüfung des Tages, dem , aber viel wichtiger ist, dass der Sieger anschließend einer der heißen Favoriten auf den Sieg in Deutschlands wichtigstem Galopprennen, dem Derby in Hamburg sein wird.

Die Tore sind endlich wieder geöffnet

Besonders erfreulich ist, dass nach zwei Pandemiejahren mit nur sehr wenigen Zuschauern nun die Tore in Riem wieder weit geöffnet sind, aktuell keine pandemiebedingten Einschränkungen gelten und die Verantwortlichen auf der mit großem Besuch am Maifeiertag rechnen.

Es werden endlich wieder knappe und spannende Rennen zu sehen sein. © Lajos-Eric Balogh / turfstock.com

Neben neun spannenden Rennen, die bereits um 11:20 Uhr beginnen und auch LIVE nach Frankreich übertragen werden, wartet auf die kleinen Rennbahnbesucher Pony-Reiten, eine Hüpfburg und der Kinderspielplatz, um sich auszutoben.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Die Rennbahngastronomie setzt nach dem Tribünenbrand im Februar, auf ein Food-Truck-Konzept und auf feines vom Grill. Erwerben kann man aber auch Picknick-Körbe mit leckerer Füllung die man im Biergarten nach Lust und Laune verzehren kann, oder man bucht das Drei-Gänge-Menü im Wirtshaus zur Rennbahn.

Den Auftakt in München-Riem mit dem darf man nicht verpassen.

Tickets können Online auf der Website oder an der Tageskasse erworben werden.

Eintrittskarte normal: 22 EUR

Ermäßigter Eintritt: 15 EUR

Schüler 13 – 18 Jahre: 12 EUR

Logenkarte: 30 EUR

Logenkarte ermäßigt: 22 EUR

Kinder unter 12 Jahren haben freien Eintritt.

Erster Start: 11:20 Uhr

Einlass ab 10:30 Uhr

